В Красноярском крае ликвидировали вспышку COVID на предприятии "Полюса"

КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Вспышка COVID-19 на предприятии "Полюса" в Красноярском крае ликвидирована, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор ПАО "Полюс" Павел Грачев.
Грачев прибыл в Красноярск, где провел встречу с главой Красноярского края Александром Уссом, обсуждалась ситуация на предприятии.
"Подвели итог этих двух месяцев, на протяжении которых край вместе с "Полюсом" и работниками предприятия боролся с коронавирусной инфекцией… Эпидемия на предприятии полностью ликвидирована. Последние сотрудники выписываются из стационара на этой неделе. Это шесть человек. Они уже оформляют бумаги. Мы считаем, что меры, которые были предприняты, позволили купировать эту ситуацию", - сказал Грачев.
Ранее сообщалось, что более 1300 работников компании "Полюс Красноярск" заразились коронавирусом более 1300 сотрудников на Олимпиадинском ГОК в Северо-Енисейском районе Красноярского края - крупнейшем золотодобывающем горно-обогатительном комбинате страны. В район для борьбы с эпидемией переброшены военные. На Еруде, где живут вахтовики, развернут мобильный госпиталь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.