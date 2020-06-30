В Красноярском крае ликвидировали вспышку COVID на предприятии "Полюса"

"Подвели итог этих двух месяцев, на протяжении которых край вместе с "Полюсом" и работниками предприятия боролся с коронавирусной инфекцией… Эпидемия на предприятии полностью ликвидирована. Последние сотрудники выписываются из стационара на этой неделе. Это шесть человек. Они уже оформляют бумаги. Мы считаем, что меры, которые были предприняты, позволили купировать эту ситуацию", - сказал Грачев.