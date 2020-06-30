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Правительство поручило повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
С 1 октября оклады российских военнослужащих и силовиков вырастут на три процента. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:21
михаил мишустин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

Правительство поручило повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

13:07 30.06.2020 (обновлено: 17:21 30.06.2020)
60167
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывник перед отправкой на службу в Президентский полк у сборного пункта Краснодарского края
Призывник перед отправкой на службу в Президентский полк у сборного пункта Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С 1 октября оклады российских военнослужащих и силовиков вырастут на три процента. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
В частности, прибавка ожидает тех, кто проходит службу по контракту или призыву, имеет специальные звания, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, Министерства внутренних дел, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.
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В прошлом году оклады военным и сотрудникам правоохранительных органов повышали на 4,3 процента.
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Михаил МишустинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
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