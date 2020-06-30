https://ria.ru/20200630/1573677312.html
Правительство поручило повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
С 1 октября оклады российских военнослужащих и силовиков вырастут на три процента. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:07
2020-06-30T17:21
михаил мишустин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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https://ria.ru/20200629/1573631962.html
https://ria.ru/20191224/1562774285.html
Арсений Новиков
Боится власть людей в погонах, заигрывает. Как быть остальным? Пенсионерам?
237
Дик Котов
Интересно, почему перед каждыми мало мальски важными голосованиями в России повышают зарплаты военным и бюджетникам?!
227
54
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555490_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_58e4385faa01199b7f6eff22320f3ca7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество