Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573677225.html
Черногория открыла еще одну главу переговорного досье по вступлению в ЕС
Черногория открыла еще одну главу переговорного досье по вступлению в Евросоюз, речь идет о главе по вопросам конкуренции, говорится в сообщении Совета ЕС. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:06
брюссель
евросоюз
черногория
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_b3e9bbd2759e681b472d4bf5e3a5b242.jpg
https://ria.ru/20200526/1572028098.html
брюссель
черногория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_b3e9bbd2759e681b472d4bf5e3a5b242.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_9b9cfc1bec9b43a4b039ecc1a8068f5a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_5b325a30a8e13dd34b2d780c87685fc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брюссель, евросоюз, черногория, в мире

Черногория открыла еще одну главу переговорного досье по вступлению в ЕС

13:06 30.06.2020
195
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Мария Князева. Черногория открыла еще одну главу переговорного досье по вступлению в Евросоюз, речь идет о главе по вопросам конкуренции, говорится в сообщении Совета ЕС.
"Сегодня в Брюсселе состоялось пятое заседание Конференции по присоединению (к ЕС) с Черногорией на уровне заместителей, чтобы начать переговоры по последней отобранной главе", - говорится в релизе.
Была открыта глава восьмая "Политика в области конкуренции".
Таким образом, были открыты все 33 отобранные главы из 35 глав переговорного досье. Переговоры по трем главам уже были предварительно закрыты.
"Будут запланированы дальнейшие конференции по присоединению (к ЕС), чтобы продвинуть процесс во второй половине 2020 года", - отмечает Совет ЕС.
Переговоры о вступлении Черногории в Евросоюз были начаты в июне 2012 года.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
26 мая, 19:57
ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ
311301
Обсудить 0
БрюссельЕвросоюзЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом
Председатель КНР Си Цзиньпин
Закон о защите нацбезопасности Гонконга вступает в силу 30 июня
Ачастники акции протеста в Минске
В Минске отметили попытки расколоть белорусское общество
Коалы
Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге более 24 тысяч человек заразились коронавирусом
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Более 140 человек с коронавирусом умерли в Иране за сутки
Шахтер в руднике
Названа причина задымления в руднике в Якутии
Пробная сдача Единого государственного экзамена
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к нововведениям по сдаче ЕГЭ
Полевой мобильный госпиталь в поселке Еруда Северо-Енисейского района для работников золотодобывающей компании Полюс
В Красноярском крае ликвидировали вспышку COVID на предприятии "Полюса"
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Эксперты оценили возможность продления пляжного сезона в России
Антиправительственные протесты в Гонконге
ЕК обеспокоена законом по Гонконгу
Ленинградская АЭС
"Росэнергоатом" опроверг данные украинских СМИ о ЧП на Ленинградской АЭС
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова не могла не знать о карантине в Дивеево, заявили в МВД
Морковный сок
Косметолог рассказала о способе приобрести красивый загар
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Лента новостейМолния