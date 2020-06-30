Черногория открыла еще одну главу переговорного досье по вступлению в ЕС

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Мария Князева. Черногория открыла еще одну главу переговорного досье по вступлению в Евросоюз , речь идет о главе по вопросам конкуренции, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Сегодня в Брюсселе состоялось пятое заседание Конференции по присоединению (к ЕС) с Черногорией на уровне заместителей, чтобы начать переговоры по последней отобранной главе", - говорится в релизе.

Была открыта глава восьмая "Политика в области конкуренции".

Таким образом, были открыты все 33 отобранные главы из 35 глав переговорного досье. Переговоры по трем главам уже были предварительно закрыты.

"Будут запланированы дальнейшие конференции по присоединению (к ЕС), чтобы продвинуть процесс во второй половине 2020 года", - отмечает Совет ЕС.