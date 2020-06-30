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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к нововведениям по сдаче ЕГЭ
Нововведения этого года, согласно которым ЕГЭ сдают только поступающие в вузы, полностью поддерживают 35% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:04
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, единый государственный экзамен (егэ), вциом, образование - общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к нововведениям по сдаче ЕГЭ

13:04 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПробная сдача Единого государственного экзамена
Пробная сдача Единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пробная сдача Единого государственного экзамена
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нововведения этого года, согласно которым ЕГЭ сдают только поступающие в вузы, полностью поддерживают 35% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
На вопрос, известно ли вам что-либо о ЕГЭ, 15% респондентов ответили, что сдавали экзамен лично или готовятся сдавать, 18% сказали, что они родители детей, которые сдали или будут сдавать ЕГЭ, 5% опрошенных являются учителями, организаторами, репетиторами или наблюдателями, 35% знают про ЕГЭ из СМИ, 36% - от родственников и знакомых и 10% ничего не знают про ЕГЭ, слышат о нем впервые.
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По мнению 11% родителей, чьи дети закончили в 2020 году 9-11 классы, выпускников в школе готовят к ЕГЭ очень хорошо, 32% родителей считают, что выпускников готовят к экзамену хорошо, 30% - удовлетворительно, 7% - плохо, 9% - очень плохо и 11% родителей ничего не знают об этом.
Информированных о ЕГЭ в той или иной степени спросили, какие есть преимущества при подготовке к экзамену у выпускников этого года. По мнению 8% респондентов, у них есть больше времени на подготовку, 6% считают, что это отмена ЕГЭ, возможность получить аттестат и поступить без ЕГЭ, 3% - лояльность к выпускникам, 3% - больше возможностей, 23% думают, что у них нет преимуществ, 49% затруднились ответить.
Согласно опросу, 20% информированных о ЕГЭ считают, что основной трудностью в подготовке выпускников к экзамену в текущих условиях является дистанционное обучение, 14% - плохой уровень образования, 11% - самостоятельное обучение, сложность самодисциплины, 6% - технические проблемы дистанционного обучения, 5% - большой стресс и другое.
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По данным исследования, 29% знающих о ЕГЭ респондентов полностью поддерживают, что выпускники этого года из-за коронавируса получат аттестаты на основании среднего балла, без учета результатов ЕГЭ, 47% - скорее поддерживают, 10% - скорее не поддерживают, 7% - полностью поддерживают.
Кроме того, 35% полностью поддерживают то, что ЕГЭ в этом году сдают только поступающие вузы, 45% скорее поддерживают это нововведение, 9% - скорее не поддерживают, 5% - полностью не поддерживают.
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Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по заказу Российского союза молодежи 18-19 июня. В опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.
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