Названа причина задымления в руднике в Якутии

ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Задымление в руднике "Интернациональный" в Задымление в руднике "Интернациональный" в Якутии произошло из-за короткого замыкания, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.

"30 июня на 10-м горизонте рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО) произошло задымление погрузочно-доставочного автотранспорта. По предварительным данным, задымление произошло в результате короткого замыкания электрооборудования", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура города Мирного организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности. По требованию прокуратуры республики к проверке привлекли специалистов Ленского управления Ростехнадзора . "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.

Во вторник в 13.25 (по местному времени) на пульт диспетчера компании поступило сообщение, о том, что на 11 горизонте рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОКа " Алросы " на отметке -736 метров было зафиксировано задымление в механизме погрузочно-доставочной машины (ПДМ). На момент аварии в руднике находилось 98 человек.

Место происшествия и ближайшие к нему горные выработки после инцидента были обследованы специалистами ВГСЧ (военизированной горноспасательной части). Все работники были выведены с участка, никто из них не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе компании, рудник "Интернациональный" в Якутии возобновляет свою работу в штатном режиме, приостановленную из-за задымления техники.