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Названа причина задымления в руднике в Якутии
Задымление в руднике "Интернациональный" в Якутии произошло из-за короткого замыкания, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:02
республика саха (якутия)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
алроса
мирный
происшествия
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
республика саха (якутия), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), алроса, мирный, происшествия

Названа причина задымления в руднике в Якутии

13:02 30.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтер в руднике
Шахтер в руднике
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Шахтер в руднике. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Задымление в руднике "Интернациональный" в Якутии произошло из-за короткого замыкания, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.
"30 июня на 10-м горизонте рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО) произошло задымление погрузочно-доставочного автотранспорта. По предварительным данным, задымление произошло в результате короткого замыкания электрооборудования", - сообщили в пресс-службе.
Каски рабочих
Вчера, 11:42
В Якутии возобновил работу рудник, где было задымление
Прокуратура города Мирного организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности. По требованию прокуратуры республики к проверке привлекли специалистов Ленского управления Ростехнадзора. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.
Во вторник в 13.25 (по местному времени) на пульт диспетчера компании поступило сообщение, о том, что на 11 горизонте рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОКа "Алросы" на отметке -736 метров было зафиксировано задымление в механизме погрузочно-доставочной машины (ПДМ). На момент аварии в руднике находилось 98 человек.
Место происшествия и ближайшие к нему горные выработки после инцидента были обследованы специалистами ВГСЧ (военизированной горноспасательной части). Все работники были выведены с участка, никто из них не пострадал.
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Как сообщили в пресс-службе компании, рудник "Интернациональный" в Якутии возобновляет свою работу в штатном режиме, приостановленную из-за задымления техники.
После непродолжительного вынужденного простоя (работа рудника была приостановлена на прошлой неделе из-за нескольких случаев коронавируса у сотрудников) рудник "Интернациональный" возобновил работу с 00 часов 30 июня. Такое решение было принято руководством Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб у большей части работников цеха и подрядных организаций.
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Республика Саха (Якутия)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)АлросаМирныйПроисшествия
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