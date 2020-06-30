Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573676588.html
Более 140 человек с коронавирусом умерли в Иране за сутки
Число жертв коронавируса в Иране превысило 10,8 тысячи после гибели еще 147 человек, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_0:190:2967:1859_1400x0_80_0_0_d696d42a71fb9a77d72419f4c7493f9e.jpg
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_0:190:2967:1859_1400x0_80_0_0_d696d42a71fb9a77d72419f4c7493f9e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_118:0:2849:2048_1400x0_80_0_0_0f93363f239c594d643ee503627b9336.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591741_460:0:2508:2048_1400x0_80_0_0_51553aa400b0d15f9e526798172cf4fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

Более 140 человек с коронавирусом умерли в Иране за сутки

12:57 30.06.2020
208
© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране превысило 10,8 тысячи после гибели еще 147 человек, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.
Накануне в Иране с самого начала пандемии был установлен антирекорд смертности за сутки - скончались 162 человека.
В эфире телеканала IRINN Лари отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2457 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 147 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 227 662, жертв – 10 817. При этом на данный момент выздоровели не менее 188 758 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Власти указывали на несоблюдение населением медицинских предписаний и в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приняли решение с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
103100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК заподозрил преподавателя вуза в Кузбассе в получении взяток
Морковный сок
Косметолог рассказала о способе приобрести красивый загар
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова не могла не знать о карантине в Дивеево, заявили в МВД
Антиправительственные протесты в Гонконге
ЕК обеспокоена законом по Гонконгу
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Черногория открыла еще одну главу переговорного досье по вступлению в ЕС
Пробная сдача Единого государственного экзамена
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к нововведениям по сдаче ЕГЭ
Изображение карликовой галактики Кинмана (PHL 293B), полученное космическим телескопом Хаббл в 2011 году, до исчезновения массивной звезды
Телескоп VLT зарегистрировал таинственное исчезновение массивной звезды
Шахтер в руднике
Названа причина задымления в руднике в Якутии
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Японии начались клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях
Медики на крыльце красной зоны
Эксперт: у онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили 41 556 новых случаев коронавируса за сутки
Председатель КНР Си Цзиньпин
Закон о защите нацбезопасности Гонконга вступает в силу 30 июня
Ленинградская АЭС
"Росэнергоатом" опроверг данные украинских СМИ о ЧП на Ленинградской АЭС
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге более 24 тысяч человек заразились коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Лента новостейМолния