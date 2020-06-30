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Более 140 человек с коронавирусом умерли в Иране за сутки
Число жертв коронавируса в Иране превысило 10,8 тысячи после гибели еще 147 человек, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:57
2020-06-30T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости.
Число жертв коронавируса в Иране
превысило 10,8 тысячи после гибели еще 147 человек, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.
Накануне в Иране с самого начала пандемии был установлен антирекорд смертности за сутки - скончались 162 человека.
В эфире телеканала IRINN Лари отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2457 новых случаев заражения коронавирусом
, скончались 147 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 227 662, жертв – 10 817. При этом на данный момент выздоровели не менее 188 758 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
Власти указывали на несоблюдение населением медицинских предписаний и в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приняли решение с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.