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Туризм
https://ria.ru/20200630/1573676564.html
В АТОР заявили об увеличении числа чартерных рейсов с 1 июля
После открытия туристического сезона 1 июля число чартерных авиарейсов будет увеличено в 3 раза, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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туризм, самолеты, дмитрий горин, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, общество

В АТОР заявили об увеличении числа чартерных рейсов с 1 июля

13:17 30.06.2020 (обновлено: 13:34 30.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. После открытия туристического сезона 1 июля число чартерных авиарейсов будет увеличено в 3 раза, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Он напомнил, что с учётом временного закрытия международного туризма часть туристов предпочитают переносить свои зарубежные поездки на Россию.
"Первые чартерные рейсы полетели совсем недавно. Первый чартерный рейс полетел 22 июня в Сочи, а 24 июня - в Калининград. С 1 июля фактически в три раза увеличивается количество авиарейсов. В первые две недели они ещё умерены по загрузке", - сказал Горин, выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По мнению представителя АТОР, активные бронирования на вторую половину июля и на август показывают, что будут достигнуты какие-то более положительные показатели в туризме.
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