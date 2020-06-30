https://ria.ru/20200630/1573676564.html
В АТОР заявили об увеличении числа чартерных рейсов с 1 июля
После открытия туристического сезона 1 июля число чартерных авиарейсов будет увеличено в 3 раза, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:17
2020-06-30T13:34
туризм
туризм
самолеты
дмитрий горин
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
общество
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https://ria.ru/20200630/1573675446.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, самолеты, дмитрий горин, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, общество