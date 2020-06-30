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СК заподозрил преподавателя вуза в Кузбассе в получении взяток
Преподаватель вуза в Кузбассе подозревается в получении взяток за написание дипломных работ, возбуждено четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба СУСК РФ по РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:57
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия

СК заподозрил преподавателя вуза в Кузбассе в получении взяток

12:57 30.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Преподаватель  вуза в Кузбассе подозревается в получении взяток за написание дипломных работ, возбуждено четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба СУСК РФ по области.
"По версии следствия, в период с декабря 2019-го по июнь текущего года подозреваемая за денежное вознаграждение написала 4 студентам-выпускникам дипломные работы, а затем помогла с их защитой на государственной итоговой аттестации. Через посредников женщина получила за каждую выполненную работу по 27 тысяч рублей. Преступная деятельность преподавателя выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУМВД России по Кемеровской области", - сообщает ведомство.
Преподаватель подозревается в совершении преступления, предусмотренного  частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
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Следственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьПроисшествия
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