https://ria.ru/20200630/1573676534.html
СК заподозрил преподавателя вуза в Кузбассе в получении взяток
Преподаватель вуза в Кузбассе подозревается в получении взяток за написание дипломных работ, возбуждено четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба СУСК РФ по РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:57
2020-06-30T12:57
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
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кемеровская область
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия