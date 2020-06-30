СК заподозрил преподавателя вуза в Кузбассе в получении взяток

"По версии следствия, в период с декабря 2019-го по июнь текущего года подозреваемая за денежное вознаграждение написала 4 студентам-выпускникам дипломные работы, а затем помогла с их защитой на государственной итоговой аттестации. Через посредников женщина получила за каждую выполненную работу по 27 тысяч рублей. Преступная деятельность преподавателя выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУМВД России по Кемеровской области", - сообщает ведомство.