https://ria.ru/20200630/1573676506.html
Косметолог рассказала о способе приобрести красивый загар
Всего один стакан свежевыжатого морковного сока при употреблении не менее трёх раз в неделю поможет приобрести золотистый оттенок кожи и закрепить уже... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:57
2020-06-30T12:57
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, косметология, еда, питание, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Всего один стакан свежевыжатого морковного сока при употреблении не менее трёх раз в неделю поможет приобрести золотистый оттенок кожи и закрепить уже существующий загар, рассказала РИА Новости главный внештатный косметолог Московской области
Наталия Махнева.
"Если периодически употреблять свежевыжатый морковный сок, то кожа приобретает золотистый оттенок. Однако важно не переусердствовать. Оптимальный вариант: стакан свежевыжатого морковного сока три раза в неделю в течение месяца. Потом необходимо сделать перерыв и через несколько недель снова повторить курс. Кроме этого, морковный сок благоприятно воздействует на кожу лица – оно становится более ухоженным, гладким и тоже приобретает золотистый оттенок", - сказала Махнева.
Также эксперт напомнила, что летом желудку нужна легкая пища – не следует утяжелять питание, в особенности, жирными блюдами.
"Для приобретения красивого загара в пищу нужно употреблять фрукты, рыбу, морскую капусту, кисломолочные продукты. Это в комплексе благоприятно воздействует на организм", - рассказала специалист.
В свою очередь врач-дерматовенеролог Елена Жуковская для румяного и сияющего цвета лица советует делать маски из натуральных фруктов – клубники, авокадо, малины и других ягод.