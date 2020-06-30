Косметолог рассказала о способе приобрести красивый загар

"Если периодически употреблять свежевыжатый морковный сок, то кожа приобретает золотистый оттенок. Однако важно не переусердствовать. Оптимальный вариант: стакан свежевыжатого морковного сока три раза в неделю в течение месяца. Потом необходимо сделать перерыв и через несколько недель снова повторить курс. Кроме этого, морковный сок благоприятно воздействует на кожу лица – оно становится более ухоженным, гладким и тоже приобретает золотистый оттенок", - сказала Махнева.