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Дети из многодетных семей будут питаться в школе за счет субъекта
Дети из многодетных семей будут питаться в школе и колледже, а также получать школьную и спортивную форму за счет регионального бюджета или внебюджетных... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:54
россия
владимир путин
образование - общество
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РИА Новости
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353
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россия, владимир путин, образование - общество, общество

Дети из многодетных семей будут питаться в школе за счет субъекта

12:54 30.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дети из многодетных семей будут питаться в школе и колледже, а также получать школьную и спортивную форму за счет регионального бюджета или внебюджетных средств, соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
"Изложить в следующей редакции... "бесплатное питание (завтраки и обеды) для обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций ‎за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и иных внебюджетных средств... бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами одеждой обучающихся для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной организации ‎за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и иных внебюджетных средств", - говорится в документе.
Согласно проекту, изменения вносятся в указ президента о указа президента Российской Федерации ‎"О мерах по социальной поддержке многодетных семей". В текущей редакции документа указано, что обеспечиваться формой и питанием дети из многодетных семей должны за счет "средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и других внебюджетных отчислений".
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.
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РоссияВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
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