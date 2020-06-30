Дети из многодетных семей будут питаться в школе за счет субъекта

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дети из многодетных семей будут питаться в школе и колледже, а также получать школьную и спортивную форму за счет регионального бюджета или внебюджетных средств, соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
"Изложить в следующей редакции... "бесплатное питание (завтраки и обеды) для обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и иных внебюджетных средств... бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами одеждой обучающихся для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной организации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и иных внебюджетных средств", - говорится в документе.
Согласно проекту, изменения вносятся в указ президента о указа президента Российской Федерации "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". В текущей редакции документа указано, что обеспечиваться формой и питанием дети из многодетных семей должны за счет "средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и других внебюджетных отчислений".
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.