Дети из многодетных семей будут питаться в школе за счет субъекта

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дети из многодетных семей будут питаться в школе и колледже, а также получать школьную и спортивную форму за счет регионального бюджета или внебюджетных средств, соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, изменения вносятся в указ президента о указа президента Российской Федерации ‎"О мерах по социальной поддержке многодетных семей". В текущей редакции документа указано, что обеспечиваться формой и питанием дети из многодетных семей должны за счет "средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и других внебюджетных отчислений".