Волочкова не могла не знать о карантине в Дивеево, заявили в МВД

"Пункты контроля работают на въезде в закрытом на карантин Дивееве. Они продолжают работать. Всех въезжающих в село проверяют сотрудники полиции. Таким образом, все приезжающие в Дивеево знают о том, что оно закрыто на карантин. Там стоят посты", - заявили агентству в пресс-службе МВД по Нижегородской области.