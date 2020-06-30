В Японии начались клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях

ТОКИО, 30 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Японский разработчик ДНК-вакцины от COVID-19 компания AnGes, Inc приступила к клиническим испытаниям на двух группах из 30 добровольцев, сообщил РИА Новости учредитель компании, ее советник по медицинским вопросам, профессор департамента клинической генотерапии университета Осака Рюити Морисита.
Первая часть клинических испытаний включает в себя вакцинирование 30 здоровых добровольцев.
"Они разделены на две группы. Одной группе будет вводиться меньшее количество вакцины, другой – большее", - сказал профессор Морисита. Вакцинирование будет проводиться дважды с интервалом в две недели, 31 июля клинический эксперимент будет завершен.
"Но это никак не означает, что тогда же мы можем ожидать результатов", - уточнил профессор.
Ранее Морисита в интервью РИА Новости рассказал, что вторая часть исследований с участием 400-500 человек намечена на осень, а к весне AnGes, Inc. рассчитывает выйти на этап промышленного производства вакцины. Главными преимуществами ДНК-вакцины профессор Морисита считает ее безопасность – она не использует патогены, организм создает антитела, реагируя не на патоген, а на ДНК-информацию о нем. Также он отметил возможность произвести вакцину быстро и фактически в неограниченном количестве. Достоинством вакцины ученый считает и то обстоятельство, что ее производство можно гибко подстроить под новые мутации вируса, если таковые произойдут.