В Японии начались клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях

"Они разделены на две группы. Одной группе будет вводиться меньшее количество вакцины, другой – большее", - сказал профессор Морисита. Вакцинирование будет проводиться дважды с интервалом в две недели, 31 июля клинический эксперимент будет завершен.

Ранее Морисита в интервью РИА Новости рассказал, что вторая часть исследований с участием 400-500 человек намечена на осень, а к весне AnGes, Inc. рассчитывает выйти на этап промышленного производства вакцины. Главными преимуществами ДНК-вакцины профессор Морисита считает ее безопасность – она не использует патогены, организм создает антитела, реагируя не на патоген, а на ДНК-информацию о нем. Также он отметил возможность произвести вакцину быстро и фактически в неограниченном количестве. Достоинством вакцины ученый считает и то обстоятельство, что ее производство можно гибко подстроить под новые мутации вируса, если таковые произойдут.