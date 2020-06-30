Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573676236.html
В Японии начались клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях
Японский разработчик ДНК-вакцины от COVID-19 компания AnGes, Inc приступила к клиническим испытаниям на двух группах из 30 добровольцев, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
осака (город)
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://ria.ru/20200630/1573662391.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573673101.html
осака (город)
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, осака (город), япония

В Японии начались клинические испытания вакцины от COVID-19 на людях

12:51 30.06.2020 (обновлено: 12:52 30.06.2020)
357
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 30 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Японский разработчик ДНК-вакцины от COVID-19 компания AnGes, Inc приступила к клиническим испытаниям на двух группах из 30 добровольцев, сообщил РИА Новости учредитель компании, ее советник по медицинским вопросам, профессор департамента клинической генотерапии университета Осака Рюити Морисита.
Первая часть клинических испытаний включает в себя вакцинирование 30 здоровых добровольцев.
"Они разделены на две группы. Одной группе будет вводиться меньшее количество вакцины, другой – большее", - сказал профессор Морисита. Вакцинирование будет проводиться дважды с интервалом в две недели, 31 июля клинический эксперимент будет завершен.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Вчера, 09:32Распространение нового коронавируса
Сотрудники центра "Вектор" испытают на себе вакцину от коронавируса
"Но это никак не означает, что тогда же мы можем ожидать результатов", - уточнил профессор.
Ранее Морисита в интервью РИА Новости рассказал, что вторая часть исследований с участием 400-500 человек намечена на осень, а к весне AnGes, Inc. рассчитывает выйти на этап промышленного производства вакцины. Главными преимуществами ДНК-вакцины профессор Морисита считает ее безопасность – она не использует патогены, организм создает антитела, реагируя не на патоген, а на ДНК-информацию о нем. Также он отметил возможность произвести вакцину быстро и фактически в неограниченном количестве. Достоинством вакцины ученый считает и то обстоятельство, что ее производство можно гибко подстроить под новые мутации вируса, если таковые произойдут.
Коронавирус меняется. Как это повлияет на вакцину?
Вчера, 12:04
Коронавирус меняется. Как это повлияет на вакцину?
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (город)Япония
Рекомендуем
Медики на крыльце красной зоны
Эксперт: у онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова не могла не знать о карантине в Дивеево, заявили в МВД
Антиправительственные протесты в Гонконге
ЕК обеспокоена законом по Гонконгу
Жозеп Боррель
ЕС продолжит оказывать давление на сирийское правительство
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о поступивших обращениях в справочный центр ЦИК
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК заподозрил преподавателя вуза в Кузбассе в получении взяток
Ленинградская АЭС
"Росэнергоатом" опроверг данные украинских СМИ о ЧП на Ленинградской АЭС
Медики
Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне COVID-19
Медик, работающий с пациентами с коронавирусом
Профессор рассказала об испытаниях препарата от коронавируса в Мордовии
Морковный сок
Косметолог рассказала о способе приобрести красивый загар
Пробная сдача Единого государственного экзамена
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к нововведениям по сдаче ЕГЭ
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Более 140 человек с коронавирусом умерли в Иране за сутки
Изображение карликовой галактики Кинмана (PHL 293B), полученное космическим телескопом Хаббл в 2011 году, до исчезновения массивной звезды
Телескоп VLT зарегистрировал таинственное исчезновение массивной звезды
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
В Кремле исключили перекосы в интересах "Норникеля" в ситуации с аварией
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге более 24 тысяч человек заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Жертвы Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Лента новостейМолния