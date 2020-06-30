"Росэнергоатом" опроверг данные украинских СМИ о ЧП на Ленинградской АЭС

"Никаких чрезвычайных происшествий в настоящее время на Ленинградской АЭС не зафиксировано. Новость, которую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время концерн "Росэнергоатом" проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы", - говорится в официальном сообщении концерна.