Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573676200.html
"Росэнергоатом" опроверг данные украинских СМИ о ЧП на Ленинградской АЭС
Концерн "Росэнергоатом" (оператор всех АЭС в России, входит в госкорпорацию "Росатом") опроверг сообщения ряда зарубежных СМИ, в том числе украинских, о ЧП на... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:50
ленинградская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/49845/75/498457510_0:0:3038:1710_1400x0_80_0_0_eb7aa8d259fad78dee58a22a811062d4.jpg
https://ria.ru/20200605/1572499891.html
https://ria.ru/20200613/1572880889.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/49845/75/498457510_0:0:3038:1710_1400x0_80_0_0_eb7aa8d259fad78dee58a22a811062d4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/49845/75/498457510_371:0:3038:2000_1400x0_80_0_0_6d97fa763c2031d2c7c70d8db0652dc7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/49845/75/498457510_973:0:2973:2000_1400x0_80_0_0_ec149a1ba8c14a12087166927a4c334c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, в мире

"Росэнергоатом" опроверг данные украинских СМИ о ЧП на Ленинградской АЭС

12:50 30.06.2020
1754
© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкЛенинградская АЭС
Ленинградская АЭС
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
Ленинградская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Концерн "Росэнергоатом" (оператор всех АЭС в России, входит в госкорпорацию "Росатом") опроверг сообщения ряда зарубежных СМИ, в том числе украинских, о ЧП на энергоблоке №2 Ленинградской атомной электростанции.
Согласно этим публикациям, якобы в минувшую субботу в турбинном отделении второго блока ЛАЭС произошел выброс радиоактивного пара.
Ленинградская АЭС-2
5 июня, 09:35РИА Наука
Росатом: пуск реактора блока №2 ЛАЭС-2 планируется на середину лета
"Никаких чрезвычайных происшествий в настоящее время на Ленинградской АЭС не зафиксировано. Новость, которую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время концерн "Росэнергоатом" проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы", - говорится в официальном сообщении концерна.
Радиационная обстановка на промышленных площадках Ленинградской АЭС, а также в районе ее расположения находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений; станция работает в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет, добавил "Росэнергоатом".
Врач у окна
13 июня, 12:01Распространение нового коронавируса
В Ленинградской области ужесточили меры по COVID-19 в "атомном" городе
На Ленинградской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2, 4 и 5 (по другой классификации, энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2), которые несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №1 ЛАЭС был остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, энергоблок №3 с 15 мая находится в планово-предупредительном ремонте.
Энергоблок №2 Ленинградской АЭС останавливали 18 декабря 2015 года из-за образования пара в помещении турбинного цеха, при этом изменений в радиационной обстановке не происходило, никакой угрозы персоналу станции и населению не было.
1951013
Обсудить 0
Ленинградская АЭСРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УкраинаВ мире
Рекомендуем
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек
Плавучая АЭС впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке
Белорусская АЭС
Загрузку топлива в первый реактор БелАЭС начнут в августе
Антиправительственные протесты в Гонконге
ЕК обеспокоена законом по Гонконгу
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова не могла не знать о карантине в Дивеево, заявили в МВД
Жозеп Боррель
ЕС продолжит оказывать давление на сирийское правительство
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
Росатом изготовил комплект парогенераторов для энергоблока №1 АЭС "Аккую"
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Зенитный ракетный комплекс С-400
Эксперт: Россия может применить санкции, если Турция продаст США С-400
Медики на крыльце красной зоны
Эксперт: у онкобольных очень высок риск заболеть COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Немецкий бизнес выступил за отмену санкций ЕС против России
Морковный сок
Косметолог рассказала о способе приобрести красивый загар
Ачастники акции протеста в Минске
В Минске отметили попытки расколоть белорусское общество
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Жертвы Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Лента новостейМолния