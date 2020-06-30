"Росэнергоатом" опроверг данные украинских СМИ о ЧП на Ленинградской АЭС

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Концерн "Росэнергоатом" (оператор всех АЭС в России, входит в госкорпорацию "Росатом") опроверг сообщения ряда зарубежных СМИ, в том числе украинских, о ЧП на энергоблоке №2 Ленинградской атомной электростанции.
Согласно этим публикациям, якобы в минувшую субботу в турбинном отделении второго блока ЛАЭС произошел выброс радиоактивного пара.
"Никаких чрезвычайных происшествий в настоящее время на Ленинградской АЭС не зафиксировано. Новость, которую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время концерн "Росэнергоатом" проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы", - говорится в официальном сообщении концерна.
Радиационная обстановка на промышленных площадках Ленинградской АЭС, а также в районе ее расположения находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений; станция работает в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет, добавил "Росэнергоатом".
На Ленинградской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2, 4 и 5 (по другой классификации, энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2), которые несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №1 ЛАЭС был остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, энергоблок №3 с 15 мая находится в планово-предупредительном ремонте.
Энергоблок №2 Ленинградской АЭС останавливали 18 декабря 2015 года из-за образования пара в помещении турбинного цеха, при этом изменений в радиационной обстановке не происходило, никакой угрозы персоналу станции и населению не было.