БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз продолжит оказывать давление на правительство Сирии , заявил во вторник Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель , открывая онлайн-конференцию по сирийской проблематике "Брюссель-4".

"ЕС продолжит оказывать давление на сирийское правительство. Уже действуют санкции, которые дали понять сирийскому правительству, что не может быть примирения и восстановления, пока сирийское правительство не изменит свое видение Сирии. Страдания сирийского народа должны немедленно прекратиться", - сказал глава дипломатии ЕС.

Он также сообщил, что в течение недели ЕС проводил консультации с представителями гражданского общества Сирии, которое, по его словам, "внушает надежду на лучшее будущее этой страны".

По мнению Борреля, шансы на мир в Сирии сохраняются. Он напомнил, в частности, о прекращении огня в Идлибе, достигнутом в начале марта при помощи России и Турции

"Это хорошо, но надо сделать больше, чтобы достичь прекращения огня на всей территории Сирии. Только политическое урегулирование поможет построить демократическую Сирию", - сказал европейский дипломат.

Совет Европейского союза 28 мая на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список включает 273 персоналии, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии. Накануне принятия решения о продлении санкций высокопоставленный представитель ЕС рассказал журналистам, что Союз принимает все необходимые меры для облегчения оказания гуманитарной помощи Сирии в условиях действующих ограничений.