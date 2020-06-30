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Война в Сирии
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ЕС продолжит оказывать давление на сирийское правительство
Евросоюз продолжит оказывать давление на правительство Сирии, заявил во вторник Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:41
война в сирии
жозеп боррель
евросоюз
турция
сирия
в мире
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жозеп боррель, евросоюз, турция, сирия, в мире

ЕС продолжит оказывать давление на сирийское правительство

12:41 30.06.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк Жозеп Боррель
 Жозеп Боррель
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз продолжит оказывать давление на правительство Сирии, заявил во вторник Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, открывая онлайн-конференцию по сирийской проблематике "Брюссель-4".
"ЕС продолжит оказывать давление на сирийское правительство. Уже действуют санкции, которые дали понять сирийскому правительству, что не может быть примирения и восстановления, пока сирийское правительство не изменит свое видение Сирии. Страдания сирийского народа должны немедленно прекратиться", - сказал глава дипломатии ЕС.
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Он также сообщил, что в течение недели ЕС проводил консультации с представителями гражданского общества Сирии, которое, по его словам, "внушает надежду на лучшее будущее этой страны".
По мнению Борреля, шансы на мир в Сирии сохраняются. Он напомнил, в частности, о прекращении огня в Идлибе, достигнутом в начале марта при помощи России и Турции.
"Это хорошо, но надо сделать больше, чтобы достичь прекращения огня на всей территории Сирии. Только политическое урегулирование поможет построить демократическую Сирию", - сказал европейский дипломат.
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Совет Европейского союза 28 мая на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список включает 273 персоналии, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии. Накануне принятия решения о продлении санкций высокопоставленный представитель ЕС рассказал журналистам, что Союз принимает все необходимые меры для облегчения оказания гуманитарной помощи Сирии в условиях действующих ограничений.
Донорская конференция по Сирии проходит в четвертый раз. В ходе предыдущей встречи в 2019 году доноры собрали в общей сложности 6,2 миллиарда евро.
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Война в СирииЖозеп БоррельЕвросоюзТурцияСирияВ мире
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