Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

Так он прокомментировал сообщения о том, что Россия рассматривает предложение Турции возобновить рейсы.

"Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — сказал Дитрих.

Он подчеркнул, что открытие международного авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открывать внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", — добавил министр.