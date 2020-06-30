Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Так он прокомментировал сообщения о том, что Россия рассматривает предложение Турции возобновить рейсы.
"Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — сказал Дитрих.
Он подчеркнул, что открытие международного авиасообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
"Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открывать внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", — добавил министр.
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