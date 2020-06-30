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Прокуратура установит причины загрязнения реки в Химках
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с загрязнением нефтепродуктами реки в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:18
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московская область (подмосковье), химки, происшествия

Прокуратура установит причины загрязнения реки в Химках

12:37 30.06.2020 (обновлено: 13:18 30.06.2020)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с загрязнением нефтепродуктами реки в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках, причиной стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Позже на месте было осмотрено 12 колодцев на коллекторе в разных частях города, выявлено несколько нарушений природоохранного законодательства.
Компания-эксплуатант коллектора реки в подмосковных Химках, где обнаружен разлив нефти, не имела разрешения на сбросы загрязняющих веществ, ей выданы протоколы о нарушении природоохранного законодательства, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
"Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с загрязнением водного объекта - реки Чернавки (Грачевки), впадающей в акваторию Бутаковского залива Химкинского водохранилища", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверку проводят межрайонная природоохранная прокуратура и Химкинская городская прокуратура Московской области, а также уполномоченные органы в сфере осуществления экологического контроля.
"Будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Устранение последствий загрязнения водного объекта взято прокуратурой Московской области на контроль", - говорится в сообщении.
В свою очередь подмосковные следователи также организовали проверку. Они намерены осмотреть береговую территорию и собрать первичную информацию. "В рамках проводимой проверки следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к загрязнению водохранилища", - говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
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