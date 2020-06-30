Прокуратура установит причины загрязнения реки в Химках

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Московской области начала проверку в связи с загрязнением нефтепродуктами реки в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках , причиной стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Позже на месте было осмотрено 12 колодцев на коллекторе в разных частях города, выявлено несколько нарушений природоохранного законодательства.

Компания-эксплуатант коллектора реки в подмосковных Химках, где обнаружен разлив нефти, не имела разрешения на сбросы загрязняющих веществ, ей выданы протоколы о нарушении природоохранного законодательства, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"Прокуратура Московской области проводит проверку в связи с загрязнением водного объекта - реки Чернавки (Грачевки), впадающей в акваторию Бутаковского залива Химкинского водохранилища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверку проводят межрайонная природоохранная прокуратура и Химкинская городская прокуратура Московской области, а также уполномоченные органы в сфере осуществления экологического контроля.

"Будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Устранение последствий загрязнения водного объекта взято прокуратурой Московской области на контроль", - говорится в сообщении.