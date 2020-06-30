https://ria.ru/20200630/1573675055.html
В Подмосковье из-за ДТП с двумя грузовиками разлилась щелочь
Два человека пострадали в столкновении грузовиков в Наро-Фоминске, в результате ДТП произошел разлив щелочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:37
2020-06-30T13:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наро-фоминск
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573671271.html
наро-фоминск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573674521_0:173:1280:893_1400x0_80_0_0_329e11d09eba31f66408f714c4ba77c3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наро-фоминск, происшествия