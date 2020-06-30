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В Подмосковье из-за ДТП с двумя грузовиками разлилась щелочь
Два человека пострадали в столкновении грузовиков в Наро-Фоминске, в результате ДТП произошел разлив щелочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наро-фоминск
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наро-фоминск, происшествия

В Подмосковье из-за ДТП с двумя грузовиками разлилась щелочь

12:37 30.06.2020 (обновлено: 13:20 30.06.2020)
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© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП с участием грузового автомобиля в Московской области
Последствия ДТП с участием грузового автомобиля в Московской области
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в столкновении грузовиков в Наро-Фоминске, в результате ДТП произошел разлив щелочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"На 29-м километре трассы А-108 в результате столкновения двух грузовых автомобилей произошел разлив из двух пластиковых емкостей щелочи на площади 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадали два человека.
© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП с участием грузового автомобиля в Московской области
Последствия ДТП с участием грузового автомобиля в Московской области
© Фото : МЧС РФ
Последствия ДТП с участием грузового автомобиля в Московской области
Для устранения разлива щелочи на место ДТП направлены силы и средства ФКУ "Центравтомагистраль".
Обстоятельства происшествия выясняются.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наро-ФоминскПроисшествия
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