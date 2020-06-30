Итальянский Моби Дик: спасатели освободили кашалота из сетей

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На острове Липари в Италии спасли кашалота. 10-метровое животное обнаружили биологи, работающее неподалеку. Спустя час работы береговая охрана освободила его из рыболовных сетей при помощи ножей и кусачек. Оказавшись на воле, он присоединился к трем китам, ожидавшим его неподалеку.