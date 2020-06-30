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Итальянский Моби Дик: спасатели освободили кашалота из сетей
На острове Липари в Италии спасли кашалота. 10-метровое животное обнаружили биологи, работающее неподалеку. Спустя час работы береговая охрана освободила его из рыболовных сетей при помощи ножей и кусачек. Оказавшись на воле, он присоединился к трем китам, ожидавшим его неподалеку.
2020-06-30T12:35
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италия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Итальянский Моби Дик: спасатели освободили кашалота из сетей
На острове Липари в Италии спасли кашалота. 10-метровое животное обнаружили биологи, работающее неподалеку. Спустя час работы береговая охрана освободила его из рыболовных сетей при помощи ножей и кусачек. Оказавшись на воле, он присоединился к трем китам, ожидавшим его неподалеку.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, италия, киты, видео
Итальянский Моби Дик: спасатели освободили кашалота из сетей
На острове Липари в Италии спасли кашалота. 10-метровое животное обнаружили биологи, работающее неподалеку. Спустя час работы береговая охрана освободила его из рыболовных сетей при помощи ножей и кусачек. Оказавшись на воле, он присоединился к трем китам, ожидавшим его неподалеку.
2020-06-30T12:35
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Итальянский Моби Дик: спасатели освободили кашалота из сетей

12:35 30.06.2020
607
На острове Липари в Италии спасли кашалота. 10-метровое животное обнаружили биологи, работающее неподалеку. Спустя час работы береговая охрана освободила его из рыболовных сетей при помощи ножей и кусачек. Оказавшись на воле, он присоединился к трем китам, ожидавшим его неподалеку.
1201100
Италия
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