https://ria.ru/20200630/1573674831.html
ВЦИОМ: 51% россиян готовы проголосовать по поправкам заранее
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного спустя четыре дня после начала голосования по внесению поправок в Конституцию, половина респондентов (51%)... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:41
2020-06-30T12:48
вциом
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вциом, общество
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ
, проведенного спустя четыре дня после начала голосования по внесению поправок в Конституцию, половина респондентов (51%) намерена прийти на участки не позже 30 июня. Эта доля выросла практически вдвое с 22 июня.
ВЦИОМ сообщает, что о возможности заранее принять участие в голосовании знают 90% из тех, кто планирует это сделать. При этом 70% респондентов считают, что 1 июля на участки, скорее всего, придет много людей.
Те, кто планирует принять участие в голосовании, считают меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности, скорее, достаточными (74%) или даже избыточными (9%). Предпринятые меры считают недостаточными 7% респондентов, планирующих прийти на участки.
Для большинства россиян участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи (66%) и возможность повлиять на будущее страны, свое будущее и будущее своей семьи (73%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2020 года посредством телефонного интервью. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.