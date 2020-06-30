ВЦИОМ: 51% россиян готовы проголосовать по поправкам заранее

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Согласно результатам опроса Согласно результатам опроса ВЦИОМ , проведенного спустя четыре дня после начала голосования по внесению поправок в Конституцию, половина респондентов (51%) намерена прийти на участки не позже 30 июня. Эта доля выросла практически вдвое с 22 июня.

ВЦИОМ сообщает, что о возможности заранее принять участие в голосовании знают 90% из тех, кто планирует это сделать. При этом 70% респондентов считают, что 1 июля на участки, скорее всего, придет много людей.

Те, кто планирует принять участие в голосовании, считают меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности, скорее, достаточными (74%) или даже избыточными (9%). Предпринятые меры считают недостаточными 7% респондентов, планирующих прийти на участки.

Для большинства россиян участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи (66%) и возможность повлиять на будущее страны, свое будущее и будущее своей семьи (73%).