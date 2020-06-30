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ВЦИОМ: 51% россиян готовы проголосовать по поправкам заранее
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного спустя четыре дня после начала голосования по внесению поправок в Конституцию, половина респондентов (51%)... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:48
вциом
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
вциом, общество

ВЦИОМ: 51% россиян готовы проголосовать по поправкам заранее

12:41 30.06.2020 (обновлено: 12:48 30.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного спустя четыре дня после начала голосования по внесению поправок в Конституцию, половина респондентов (51%) намерена прийти на участки не позже 30 июня. Эта доля выросла практически вдвое с 22 июня.
ВЦИОМ сообщает, что о возможности заранее принять участие в голосовании знают 90% из тех, кто планирует это сделать. При этом 70% респондентов считают, что 1 июля на участки, скорее всего, придет много людей.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации
29 июня, 09:45Голосование по поправкам в Конституцию
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Те, кто планирует принять участие в голосовании, считают меры, направленные на обеспечение санитарной безопасности, скорее, достаточными (74%) или даже избыточными (9%). Предпринятые меры считают недостаточными 7% респондентов, планирующих прийти на участки.
Для большинства россиян участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи (66%) и возможность повлиять на будущее страны, свое будущее и будущее своей семьи (73%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2020 года посредством телефонного интервью. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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ВЦИОМОбщество
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