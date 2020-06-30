В Госдуму внесли поправки к законопроекту о нефтеразливах

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о нефтеразливах, которые предполагают обязательство компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2018 года и принят в первом чтении в марте того же года. Однако комитет по экологии тогда высказал ряд замечаний. Ключевым из них стало отсутствие в законопроекте конкретных механизмов по установлению финансовых гарантий предупреждения и ликвидации нефтеразливов на суше. Также законопроектом не раскрывалось, как соотносятся планы по ликвидации разливов нефти с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС, отмечал комитет. В начале июня после ситуации с разливом нефтепродуктов в Норильске комитет попросил вице-премьера Викторию Абрамченко ускорить внесение в ГД поправок к законопроекту.
Текст правительственных поправок, поступивших в комитет, имеется в распоряжении РИА Новости.
"Механизм финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов включён. То, на чем мы настаивали. То есть появляется механизм финансового обеспечения противодействия нефтеразливам, который должен быть предусмотрен каждой компанией, которая занимается добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Это либо резерв средств на счетах, либо банковская гарантия, либо страховка у них должна быть", - пояснил Бурматов.
Комитет, по его словам, рассмотрит законопроект ко второму чтению на заседании через неделю. Если депутаты одобрят новую редакцию, то комитет вынесен законопроект на рассмотрение на пленарном заседании, сообщил Бурматов.
Проект предусматривает уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для сухопутных территорий. План будет утверждаться организацией, осуществляющей на суше добычу, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов. Но при условии наличия заключения о готовности этой организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов и согласования с Росприроднадзором. Эксплуатирующая организация должна будет направить уведомление об утверждении плана в федеральные ведомства, определяемые президентом или правительством, а в случае внесения в план изменений, уведомить об этом Росприроднадзор.
Сейчас уведомительный порядок утверждения такого плана установлен для морских акваторий при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Для сухопутных территорий аналогичное регулирование на законодательном уровне отсутствует, для них действует порядок, установленный постановлением правительства. В соответствии с данным порядком организации подготавливают и направляют планы в региональные и федеральные органы власти на согласование, после чего планы утверждается Минэнерго и МЧС.