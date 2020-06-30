В Госдуму внесли поправки к законопроекту о нефтеразливах

"Механизм финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов включён. То, на чем мы настаивали. То есть появляется механизм финансового обеспечения противодействия нефтеразливам, который должен быть предусмотрен каждой компанией, которая занимается добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Это либо резерв средств на счетах, либо банковская гарантия, либо страховка у них должна быть", - пояснил Бурматов.