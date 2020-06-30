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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573674572.html
В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию проходит пакетом, так как именно такая модальность была принята и утверждена, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:51
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
владимир путин
общество
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Существуют самые разные исследования - это одно из них, существуют самые разные показатели, социология - это наука. Почему было решение голосовать единым голосом - была такая инициатива, которая была принята, была утверждена именно такая модальность, поэтому мы к этому относимся, как к огромному количеству других исследований, которые сейчас на эту тему существуют"- вот что он этим хотел сказать? Просто набор слов. И это пресс секретарь президента)
126
Да это это просто расчет, как и все в нашей власти. Если бы было голосование по каждому пункту, то поправки про бога и обнуление не прошли. Это же очевидно. А так подкупили все категории людей. В основном конечно пенсионеров подкупили поправкой об индексации пенсий. Самая активная аудитория, она же голосует и за Путина, и за партию власти.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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конституция рф, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом

12:31 30.06.2020 (обновлено: 15:51 30.06.2020)
47081
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию проходит пакетом, так как именно такая модальность была принята и утверждена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существуют самые разные исследования - это одно из них, существуют самые разные показатели, социология - это наука. Почему было решение голосовать единым голосом - была такая инициатива, которая была принята, была утверждена именно такая модальность, поэтому мы к этому  относимся, как к огромному количеству других исследований, которые сейчас на эту тему существуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к социологическому исследованию, согласно которому большинство поддерживает социальные поправки, но против изменения, позволяющего действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году, и почему было решение о голосовании пакетом.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Мужчина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Существуют самые разные исследования - это одно из них, существуют самые разные показатели, социология - это наука. Почему было решение голосовать единым голосом - была такая инициатива, которая была принята, была утверждена именно такая модальность, поэтому мы к этому относимся, как к огромному количеству других исследований, которые сейчас на эту тему существуют"- вот что он этим хотел сказать? Просто набор слов. И это пресс секретарь президента)
30 июня, 12:36
Дмитрий Копотев
1011202110
Да это это просто расчет, как и все в нашей власти. Если бы было голосование по каждому пункту, то поправки про бога и обнуление не прошли. Это же очевидно. А так подкупили все категории людей. В основном конечно пенсионеров подкупили поправкой об индексации пенсий. Самая активная аудитория, она же голосует и за Путина, и за партию власти.
30 июня, 12:56
Комарик Кровопийца
74204117
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