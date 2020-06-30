В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом

"Существуют самые разные исследования - это одно из них, существуют самые разные показатели, социология - это наука. Почему было решение голосовать единым голосом - была такая инициатива, которая была принята, была утверждена именно такая модальность, поэтому мы к этому относимся, как к огромному количеству других исследований, которые сейчас на эту тему существуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к социологическому исследованию, согласно которому большинство поддерживает социальные поправки, но против изменения, позволяющего действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году, и почему было решение о голосовании пакетом.