В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию проходит пакетом, так как именно такая модальность была принята и утверждена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существуют самые разные исследования - это одно из них, существуют самые разные показатели, социология - это наука. Почему было решение голосовать единым голосом - была такая инициатива, которая была принята, была утверждена именно такая модальность, поэтому мы к этому относимся, как к огромному количеству других исследований, которые сейчас на эту тему существуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к социологическому исследованию, согласно которому большинство поддерживает социальные поправки, но против изменения, позволяющего действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году, и почему было решение о голосовании пакетом.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.