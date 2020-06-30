Под Калининградом нашли останки семерых красноармейцев в одной воронке

КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Калининградские поисковики обнаружили останки семерых советских бойцов, погибших в 1945 году в артиллерийской воронке в Зеленоградском районе, сообщил журналистам руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"Поисковики из отряда "Совесть" во время разведки местности в Зеленоградском районе обнаружили останки семи пропавших без вести красноармейцев. Погибшие были найдены в артиллерийской воронке. На некоторых останках видны повреждения от осколков. Погибшие лежали на небольшой глубине, в результате чего в послевоенный период останки троих солдат были частично распаханы плугами", - сказал Хисамов.

Он рассказал, что одного из бойцов, младшего сержанта Каримжана Раджабова, удалось опознать по ордену Славы 3-й степени. Он был санинструктором 2-го стрелкового батальона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии и числился пропавшим без вести. В архивных документах значится "труп остался на поле боя".

"В ночь на 9 февраля 1945 года рубеж нашей обороны был прорван, территория на два месяца перешла под контроль противника. Видимо, оставшиеся на поле боя тела погибших советских солдат были захоронены немцами. Останки солдат найдены рядом с бывшим поселком Койенен (ныне не существует), где погиб Герой Советского Союза капитан Петр Романов, командовавший первым стрелковым батальоном того же полка, в котором служил Каримжан Раджабов", - добавил Хисамов.