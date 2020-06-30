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Под Калининградом нашли останки семерых красноармейцев в одной воронке
Калининградские поисковики обнаружили останки семерых советских бойцов, погибших в 1945 году в артиллерийской воронке в Зеленоградском районе, сообщил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:31
польша
зеленоградский район
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безопасность
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польша, зеленоградский район, ссср, безопасность, в мире

Под Калининградом нашли останки семерых красноармейцев в одной воронке

12:31 30.06.2020
1094
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПоисковик
Поисковик
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Поисковик. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Калининградские поисковики обнаружили останки семерых советских бойцов, погибших в 1945 году в артиллерийской воронке в Зеленоградском районе, сообщил журналистам руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.
"Поисковики из отряда "Совесть" во время разведки местности в Зеленоградском районе обнаружили останки семи пропавших без вести красноармейцев. Погибшие были найдены в артиллерийской воронке. На некоторых останках видны повреждения от осколков. Погибшие лежали на небольшой глубине, в результате чего в послевоенный период останки троих солдат были частично распаханы плугами", - сказал Хисамов.
Он рассказал, что одного из бойцов, младшего сержанта Каримжана Раджабова, удалось опознать по ордену Славы 3-й степени. Он был санинструктором 2-го стрелкового батальона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии и числился пропавшим без вести. В архивных документах значится "труп остался на поле боя".
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"В ночь на 9 февраля 1945 года рубеж нашей обороны был прорван, территория на два месяца перешла под контроль противника. Видимо, оставшиеся на поле боя тела погибших советских солдат были захоронены немцами. Останки солдат найдены рядом с бывшим поселком Койенен (ныне не существует), где погиб Герой Советского Союза капитан Петр Романов, командовавший первым стрелковым батальоном того же полка, в котором служил Каримжан Раджабов", - добавил Хисамов.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. На завершающем этапе Великой Отечественной войны здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
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ПольшаЗеленоградский районСССРБезопасностьВ мире
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