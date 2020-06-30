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На Филиппинах число зараженных COVID-19 превысило 37,5 тысячи
Число заразившихся коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 37,5 тысячи человек, сообщает в Facebook министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:31
2020-06-30T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
филиппины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, филиппины, в мире