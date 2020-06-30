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Распространение нового коронавируса
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На Филиппинах число зараженных COVID-19 превысило 37,5 тысячи
Число заразившихся коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 37,5 тысячи человек, сообщает в Facebook министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, воз, филиппины, в мире

На Филиппинах число зараженных COVID-19 превысило 37,5 тысячи

12:31 30.06.2020
94
© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 37,5 тысячи человек, сообщает в Facebook министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 1080, скончались еще 11 человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 37 514 человек, умерли в общей сложности 1266 пациентов с коронавирусом.
Отмечается, что общее число излечившихся составляет 10 233 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗФилиппиныВ мире
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