Врачи оценили влияние излучения от вышек 5G на здоровье

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Доказательств того, что излучение от вышек связи 5G могут наносить вред здоровью или повышать риск заражения коронавирусом, на сегодняшний день нет, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Противники связи 5G опасаются влияния новой технологии на окружающую среду и здоровье человека, в том числе того, что якобы из-за нее может повышаться риск развития коронавирусной инфекции. Такие опасения появляются не только в России — например, о вандализме в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G сообщали в Британии, Польше, Боливии и других странах. В субботу замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов заявил, что сообщения о негативных медицинских и экологических последствиях связи пятого поколения являются необоснованными: 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения — 4G/LTE, существенной разницы в ее влиянии на окружающую среду не будет.

"Коронавирус к вышкам связи никакого отношения не имеет, с ними не связан. Это все фантазии, связи никакой", — сказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев

В свою очередь, руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра имени Дмитрия Рогачева, профессор, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков отметил, что установление подобных вышек регулируется на государственном уровне, перед разрешением на их установку проводится экспертиза безопасности.

Однако отследить долгосрочные результаты влияния излучения на здоровье человека достаточно сложно, но и те, кто сейчас заявляют, что возможен какой-то вред, не имеют никаких доказательств, уточнил Жуков.