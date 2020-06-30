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Врачи оценили влияние излучения от вышек 5G на здоровье
Доказательств того, что излучение от вышек связи 5G могут наносить вред здоровью или повышать риск заражения коронавирусом, на сегодняшний день нет, считают... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:43
здоровье - общество
технологии
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https://ria.ru/20200608/1572612929.html
Когда-то ткацкие станки тоже считали дьявольским изобретением и дикие люди их разрушали. Это нормально. Глупость неискоренима.
72
Зачем вообще писать о том, бреде, что могут заражать короновирусом? Какой то больной неандерталец выдумал из своего крошечного мозга этот бред, и теперь все кому не лень пытаются убедить людей, в том, что бред =бред.
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/30033/63/300336326_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_8512c08778941991eb5986022911a09a.jpg
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, технологии

Врачи оценили влияние излучения от вышек 5G на здоровье

12:30 30.06.2020 (обновлено: 16:43 30.06.2020)
49930
© Flickr / smithВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи
© Flickr / smith
Вышка сотовой связи. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Доказательств того, что излучение от вышек связи 5G могут наносить вред здоровью или повышать риск заражения коронавирусом, на сегодняшний день нет, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Противники связи 5G опасаются влияния новой технологии на окружающую среду и здоровье человека, в том числе того, что якобы из-за нее может повышаться риск развития коронавирусной инфекции. Такие опасения появляются не только в России — например, о вандализме в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G сообщали в Британии, Польше, Боливии и других странах. В субботу замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов заявил, что сообщения о негативных медицинских и экологических последствиях связи пятого поколения являются необоснованными: 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения — 4G/LTE, существенной разницы в ее влиянии на окружающую среду не будет.
Вышки сотовой связи
9 апреля, 19:18
Зачем люди жгут сотовые вышки и при чем тут коронавирус?
"Коронавирус к вышкам связи никакого отношения не имеет, с ними не связан. Это все фантазии, связи никакой", — сказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев.
В свою очередь, руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра имени Дмитрия Рогачева, профессор, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков отметил, что установление подобных вышек регулируется на государственном уровне, перед разрешением на их установку проводится экспертиза безопасности.
Однако отследить долгосрочные результаты влияния излучения на здоровье человека достаточно сложно, но и те, кто сейчас заявляют, что возможен какой-то вред, не имеют никаких доказательств, уточнил Жуков.
Установка баннера против распространения технологий 5G
8 июня, 10:27Распространение нового коронавируса
Волна вандализма в отношении вышек 5G докатилась до Польши
Ранее со ссылкой на исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что каждый четвертый россиянин не против внедрения технологии связи 5G, но хотел бы, чтобы вышки устанавливались на расстоянии от его дома.
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Здоровье - ОбществоТехнологии
Популярные комментарии
Когда-то ткацкие станки тоже считали дьявольским изобретением и дикие люди их разрушали. Это нормально. Глупость неискоренима.
30 июня, 17:21
Станислав Киценко
48301218
Зачем вообще писать о том, бреде, что могут заражать короновирусом? Какой то больной неандерталец выдумал из своего крошечного мозга этот бред, и теперь все кому не лень пытаются убедить людей, в том, что бред =бред.
30 июня, 15:42
Константин Марков
43401014
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