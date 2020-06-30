https://ria.ru/20200630/1573674243.html
Под Красноярском локализовали пожар на деревообрабатывающем предприятии
Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Богучанском районе Красноярского края локализован на площади 2 гектара, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:27
2020-06-30T13:24
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
богучанский район
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573663524.html
красноярский край
богучанский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, богучанский район, происшествия