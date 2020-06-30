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Под Красноярском локализовали пожар на деревообрабатывающем предприятии
Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Богучанском районе Красноярского края локализован на площади 2 гектара, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:24
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
богучанский район
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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353
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60
ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, богучанский район, происшествия

Под Красноярском локализовали пожар на деревообрабатывающем предприятии

12:27 30.06.2020 (обновлено: 13:24 30.06.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на деревообрабатывающем предприятии в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Богучанском районе Красноярского края локализован на площади 2 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в поселке Октябрьский отходов лесообработки и штабелей леса на территории деревообрабатывающего предприятия на площади 2 гектара. Существовала угроза распространения огня на большую площадь. К месту происшествия был направлен пожарный поезд. Кроме того, приведен в готовность вертолет Ми-8.
"Объявлена локализация пожара на площади 2 гектара", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 31 человек и девять единиц техники.
Как сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС, пожар локализован в 15.50 (11.50 мск). "Вертолет не понадобился", - отметили в ведомстве
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайБогучанский районПроисшествия
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