Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне COVID-19

"В нашей стране служба онкологии, она уникальна тем, что мы остались функционировать в полном объеме. И лечебные учреждения не были закрыты под COVID-инфекцию. Соответственно, время шло, мы должны были работать, и мы продолжаем это делать, оказывать ту медицинскую помощь, которая необходима, в течение всего этого времени. И объемы ее не меняются", - рассказал Феденко на онлайн-конференции "Новые вызовы онкологической службе: COVID-19", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".