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Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне COVID-19
Российская онкологическая служба уникальна тем, что она продолжала работу в полном объеме несмотря на пандемию коронавируса, однако для подготовки ко второй... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне COVID-19

12:26 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская онкологическая служба уникальна тем, что она продолжала работу в полном объеме несмотря на пандемию коронавируса, однако для подготовки ко второй волне инфекции необходимо составить прогностические модели наиболее уязвимых групп пациентов с новообразованиями, сообщил заведующий отделением химиотерапии отдела лекарственного лечения опухолей "МНИОИ имени Герцена" Александр Феденко.
"В нашей стране служба онкологии, она уникальна тем, что мы остались функционировать в полном объеме. И лечебные учреждения не были закрыты под COVID-инфекцию. Соответственно, время шло, мы должны были работать, и мы продолжаем это делать, оказывать ту медицинскую помощь, которая необходима, в течение всего этого времени. И объемы ее не меняются", - рассказал Феденко на онлайн-конференции "Новые вызовы онкологической службе: COVID-19", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".
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Чтобы подготовиться ко второй волне, по словам Феденко, необходимо предпринять определенные действия. Прежде всего, следует вести отслеживание каждого онкологического пациента, который переболел коронавирусом. Кроме того, нужно составить "прогностические модели" тех пациентов, "кого больше всего нужно беречь, у какой группы ожидать нежелательные исходы".
"8% онкологических пациентов (от общего числа погибших от коронавируса - ред.) - это много, и над этими цифрами нужно работать", - уточнил Феденко.
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