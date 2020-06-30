Мурманская область стала лидером в СЗФО в борьбе с коронавирусом

МУРМАНСК, 30 июн - РИА Новости. Набор необходимых решений для организации работы по недопущению распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий позволили Набор необходимых решений для организации работы по недопущению распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий позволили Мурманской области стать лидером среди регионов СЗФО по эффективности борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор Андрей Чибис в Мурманской областной думе во вторник в ходе ежегодного отчета о деятельности регионального правительства.

"В результате в июне 2020 года, по данным экспертного института социальных исследований, Мурманская область стала лидером среди регионов Северо-Западного федерального округа по эффективности борьбы с коронавирусом. Из ключевых моментов отмечены низкий коэффициент смертности, своевременное введение и снятие ограничений", - отметил Чибис.

Он не стал скрывать, что в начале распространения коронавируса в регионе, когда на крупнейшей стройке на промплощадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где трудятся больше 12 тысяч человек, появились первые зараженные, существовал риск катастрофы. "Иногда было очень страшно", - признался Чибис. Однако все принятые меры позволили остановить распространение заболевания.

Кроме того, для обеспечения устойчивости экономики Мурманской области в период действия ограничительных карантинных мер в регионе реализуется комплекс мероприятий по поддержке бизнеса. Определен перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

"Всего реализуется 46 мер поддержки в экономической и социальной сфере, в том числе 27 – по поддержке бизнеса, 19 мер – по социальной поддержке населения", - отметил Чибис.

По его данным, общие расходы в связи с оказанием мер поддержки в экономической сфере могут составить 2,2 миллиарда рублей, в том числе 0,9 миллиарда рублей составляют меры прямой финансовой поддержки, из которых на средства федерального бюджета приходится 0,3 миллиарда рублей, областного бюджета – 0,6 миллиарда рублей. Остальные 1,3 миллиарда рублей – возможные выпадающие (в том числе при предоставлении отсрочки по уплате налогов), недополученные доходы бюджета, из них на областной бюджет приходится 1,2 миллиарда рублей.

Чибис также добавил, что в регионе оперативно приняты решения не только краткосрочного характера на период пандемии, но и максимально снижены ставки по упрощенной налоговой системе на три года для всех налогоплательщиков. Потенциальные получатели льготы - порядка 16,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.