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Мурманская область
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Мурманская область стала лидером в СЗФО в борьбе с коронавирусом
Набор необходимых решений для организации работы по недопущению распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий позволили Мурманской области... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:26
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей чибис, здоровье - общество, мурманская область

Мурманская область стала лидером в СЗФО в борьбе с коронавирусом

12:26 30.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 30 июн - РИА Новости. Набор необходимых решений для организации работы по недопущению распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий позволили Мурманской области стать лидером среди регионов СЗФО по эффективности борьбы с коронавирусом, сообщил губернатор Андрей Чибис в Мурманской областной думе во вторник в ходе ежегодного отчета о деятельности регионального правительства.
"В результате в июне 2020 года, по данным экспертного института социальных исследований, Мурманская область стала лидером среди регионов Северо-Западного федерального округа по эффективности борьбы с коронавирусом. Из ключевых моментов отмечены низкий коэффициент смертности, своевременное введение и снятие ограничений", - отметил Чибис.
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Он не стал скрывать, что в начале распространения коронавируса в регионе, когда на крупнейшей стройке на промплощадке центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, где трудятся больше 12 тысяч человек, появились первые зараженные, существовал риск катастрофы. "Иногда было очень страшно", - признался Чибис. Однако все принятые меры позволили остановить распространение заболевания.
Кроме того, для обеспечения устойчивости экономики Мурманской области в период действия ограничительных карантинных мер в регионе реализуется комплекс мероприятий по поддержке бизнеса. Определен перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
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"Всего реализуется 46 мер поддержки в экономической и социальной сфере, в том числе 27 – по поддержке бизнеса, 19 мер – по социальной поддержке населения", - отметил Чибис.
По его данным, общие расходы в связи с оказанием мер поддержки в экономической сфере могут составить 2,2 миллиарда рублей, в том числе 0,9 миллиарда рублей составляют меры прямой финансовой поддержки, из которых на средства федерального бюджета приходится 0,3 миллиарда рублей, областного бюджета – 0,6 миллиарда рублей. Остальные 1,3 миллиарда рублей – возможные выпадающие (в том числе при предоставлении отсрочки по уплате налогов), недополученные доходы бюджета, из них на областной бюджет приходится 1,2 миллиарда рублей.
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Чибис также добавил, что в регионе оперативно приняты решения не только краткосрочного характера на период пандемии, но и максимально снижены ставки по упрощенной налоговой системе на три года для всех налогоплательщиков. Потенциальные получатели льготы - порядка 16,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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