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Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии
Китай серьезно обеспокоен ситуацией с блокировкой властями Индии ряда популярных китайских приложений, заявил на брифинге во вторнике официальный представитель... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:25
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353
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Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии

12:25 30.06.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Китай серьезно обеспокоен ситуацией с блокировкой властями Индии ряда популярных китайских приложений, заявил на брифинге во вторнике официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее пресс-служба правительства Индии сообщила, что власти страны запретили 59 приложений, "наносящих вред суверенитету, целостности обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка", в список запрещенных попали китайская социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, а также приложения Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.
"Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с соответствующим заявлением индийской стороны", - заявил дипломат.
Пo его словам, в настоящее время китайская сторона занимается проверкой и выяснением деталей возникшей ситуации.
"Правительство КНР всегда требовало от китайских предприятий, чтобы они развивали международное сотрудничество на основе соблюдения международных правил и местного законодательства (страны, где они осуществляют деятельность – ред.). Индийское правительство в соответствии с рыночными принципами несет ответственность за защиту законных прав и интересов международных инвесторов, включая интересы китайских компаний", - сказал Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что деловое сотрудничество Китая и Индии взаимовыгодно и взаимовыигрышно, а создание искусственных помех для такого рода взаимодействия не соответствует интересам индийской стороны.
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