https://ria.ru/20200630/1573674024.html
Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии
Китай серьезно обеспокоен ситуацией с блокировкой властями Индии ряда популярных китайских приложений, заявил на брифинге во вторнике официальный представитель... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:25
2020-06-30T12:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чжао лицзянь, wechat, weibo, мид кнр, китай, индия, в мире
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Китай
серьезно обеспокоен ситуацией с блокировкой властями Индии
ряда популярных китайских приложений, заявил на брифинге во вторнике официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
Ранее пресс-служба правительства Индии сообщила, что власти страны запретили 59 приложений, "наносящих вред суверенитету, целостности обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка", в список запрещенных попали китайская социальная сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat
, а также приложения Kwai, Baidu
map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo
, QQ Music, Mobile Legends.
"Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с соответствующим заявлением индийской стороны", - заявил дипломат.
Пo его словам, в настоящее время китайская сторона занимается проверкой и выяснением деталей возникшей ситуации.
"Правительство КНР всегда требовало от китайских предприятий, чтобы они развивали международное сотрудничество на основе соблюдения международных правил и местного законодательства (страны, где они осуществляют деятельность – ред.). Индийское правительство в соответствии с рыночными принципами несет ответственность за защиту законных прав и интересов международных инвесторов, включая интересы китайских компаний", - сказал Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что деловое сотрудничество Китая и Индии взаимовыгодно и взаимовыигрышно, а создание искусственных помех для такого рода взаимодействия не соответствует интересам индийской стороны.