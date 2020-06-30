Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии

Пo его словам, в настоящее время китайская сторона занимается проверкой и выяснением деталей возникшей ситуации.

"Правительство КНР всегда требовало от китайских предприятий, чтобы они развивали международное сотрудничество на основе соблюдения международных правил и местного законодательства (страны, где они осуществляют деятельность – ред.). Индийское правительство в соответствии с рыночными принципами несет ответственность за защиту законных прав и интересов международных инвесторов, включая интересы китайских компаний", - сказал Чжао Лицзянь.