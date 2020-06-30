Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573673856.html
Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах, действующих в детсадах
Детские сады открываются в Подмосковье с 6 июля, чтобы отдать ребенка в дошкольное образовательное учреждение, необходимо получить медицинскую справку, сообщает РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:53
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457079_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4b5c856d24d6bfd9a4e45ce0e969e6f4.jpg
https://ria.ru/20200630/1573671800.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457079_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4b5c856d24d6bfd9a4e45ce0e969e6f4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457079_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c5de24710a3d7cf103507300b3f864c4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457079_119:0:2167:2048_1400x0_80_0_0_552aff161c31c0cfe129457d733b062f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), общество

Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах, действующих в детсадах

12:24 30.06.2020 (обновлено: 23:53 30.06.2020)
5678
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота дежурного детского сада
Работа дежурного детского сада
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Работа дежурного детского сада . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Детские сады открываются в Подмосковье с 6 июля, чтобы отдать ребенка в дошкольное образовательное учреждение, необходимо получить медицинскую справку, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

"По поручению Губернатора Московской области с 6 июля в детских садах Московской области отменяется режим "дежурных групп". Чтобы отдать ребенка в детский сад, нужна медицинская справка. В детсад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст справку. Идти в поликлинику не нужно", — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, открывшиеся детские сады будут работать в соответствии со стандартом: прежде чем приступить к работе, педагоги пройдут тестирование на COVID-19, перед посещением детям и педагогам будут измерять температуру, помещения будут регулярно убирать и дезинфицировать.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Вчера, 11:56Распространение нового коронавируса
В Подмосковье детские сады возобновят работу с 6 июля
611001
Обсудить 0
Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом
Вышка сотовой связи
Врачи оценили влияние излучения от вышек 5G на здоровье
Виды Перми
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Дмитрий Крылов в Нидерландах
Дмитрий Крылов: "Чтобы понять страну, в ней нужно прожить хотя бы месяц"
Первые грузовые поезда на Крымском мосту
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Всероссийская перепись населения
В России началось производство планшетов для переписи населения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Попугай играет Happy Birthday
Играющий на синтезаторе попугай удивил пользователей
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Ресторатор из Владимира Денис Найденов
Домашняя еда и обеды медикам: как ресторан во Владимире выжил в пандемию
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Путин выступает с обращением к россиянам перед голосованием по поправкам
Пляжный отдых в Сочи
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2020 года
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани. 16 сентября 2019
Путин, Эрдоган и Роухани пообщаются в среду по видеосвязи
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом прокомментировал обвинения против России в "сговоре с талибами"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Жертвы Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
Лента новостейМолния