Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах, действующих в детсадах

"По поручению Губернатора Московской области с 6 июля в детских садах Московской области отменяется режим "дежурных групп". Чтобы отдать ребенка в детский сад, нужна медицинская справка. В детсад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст справку. Идти в поликлинику не нужно", — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.