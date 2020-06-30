Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах, действующих в детсадах

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Детские сады открываются в Подмосковье с 6 июля, чтобы отдать ребенка в дошкольное образовательное учреждение, необходимо получить медицинскую справку, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
"По поручению Губернатора Московской области с 6 июля в детских садах Московской области отменяется режим "дежурных групп". Чтобы отдать ребенка в детский сад, нужна медицинская справка. В детсад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст справку. Идти в поликлинику не нужно", — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, открывшиеся детские сады будут работать в соответствии со стандартом: прежде чем приступить к работе, педагоги пройдут тестирование на COVID-19, перед посещением детям и педагогам будут измерять температуру, помещения будут регулярно убирать и дезинфицировать.