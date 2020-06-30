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Песков: РФ и США не контактировали по сообщениям о "сговоре" с талибами
Никаких контактов между властями США и Кремлем по сообщению американских СМИ о якобы сговоре талибов с Россией не было, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:22
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дмитрий песков
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, афганистан, сша, в мире

Песков: РФ и США не контактировали по сообщениям о "сговоре" с талибами

12:22 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Никаких контактов между властями США и Кремлем по сообщению американских СМИ о якобы сговоре талибов с Россией не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли какие-то контакты с американской стороной по поводу сообщения о якобы сговоре талибов с Россией.
Американские военные на юго-востоке Афганистана
29 июня, 08:00
Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Пентагон
Вчера, 06:53
Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
Ранее Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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РоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинАфганистанСШАВ мире
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