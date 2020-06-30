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В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1817
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1817, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:22
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1817

12:22 30.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1817, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтвержден один случай заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1515 человек, 78 умерли.
За понедельник в республике провели 4472 теста на коронавирус, за все время – 422 840.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
23 июня, 13:31
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛитваВ мире
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