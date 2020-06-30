В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1817

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1817, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтвержден один случай заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1515 человек, 78 умерли.

За понедельник в республике провели 4472 теста на коронавирус, за все время – 422 840.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.