В Москве отметили рост числа фейков о нарушениях на голосовании

Отмечается, что общественный штаб тщательно проверяет все сообщения о возможных нарушениях, о которых сообщают наблюдатели, волонтеры и жители. Штаб также анализирует сообщения в социальных сетях.

"В результате этой работы волонтеры Общественной палаты обнаружили 2,5 тысячи недостоверных, фейковых сообщений о нарушениях. За последние два дня число фейков увеличилось в два раза и, как ожидается, будет только расти", - говорится в сообщении.

"Конечно, членам группы разбора нарушений приходится тратить время на изучение каждого подобного сообщения, но это часть работы. Обращаюсь к журналистам и москвичам – проверяйте информацию в официальных источниках, уточняйте у наблюдателей и общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием. При получении информации, которая вызывает у вас сомнения, передавайте ее для проверки в общественный штаб или наблюдателям на участках", – сообщил Асафов.