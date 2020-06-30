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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573673389.html
В Москве отметили рост числа фейков о нарушениях на голосовании
Число фейков о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Москве увеличилось в два раза за последние два дня, ожидается, что в дальнейшем оно... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:20
голосование по поправкам в конституцию
александр асафов
конституция рф
владимир путин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр асафов, конституция рф, владимир путин, москва, общество

В Москве отметили рост числа фейков о нарушениях на голосовании

12:20 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число фейков о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Москве увеличилось в два раза за последние два дня, ожидается, что в дальнейшем оно будет только расти, сообщается на официальном сайте общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице.
Отмечается, что общественный штаб тщательно проверяет все сообщения о возможных нарушениях, о которых сообщают наблюдатели, волонтеры и жители. Штаб также анализирует сообщения в социальных сетях.
Мужчина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
Вчера, 11:20Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам к Конституции: день шестой
"В результате этой работы волонтеры Общественной палаты обнаружили 2,5 тысячи недостоверных, фейковых сообщений о нарушениях. За последние два дня число фейков увеличилось в два раза и, как ожидается, будет только расти", - говорится в сообщении.
Как отметил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов, каждое подобное сообщение тщательно изучается.
"Конечно, членам группы разбора нарушений приходится тратить время на изучение каждого подобного сообщения, но это часть работы. Обращаюсь к журналистам и москвичам – проверяйте информацию в официальных источниках, уточняйте у наблюдателей и общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием. При получении информации, которая вызывает у вас сомнения, передавайте ее для проверки в общественный штаб или наблюдателям на участках", – сообщил Асафов.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Вчера, 02:13Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"
Отмечается, что находящиеся на участках наблюдатели передадут всю необходимую информацию в колл-центр штаба по наблюдению.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр АсафовКонституция РФВладимир ПутинМоскваОбщество
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