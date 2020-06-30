В Кремле оценили оправданность многодневного голосования по Конституции

По его словам, в Кремле видят, что в текущей ситуации растянуть голосование на несколько дней было оправданным решением. "Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это весьма оправданное было решение", - сказал Песков журналистам.