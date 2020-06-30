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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573673317.html
В Кремле оценили оправданность многодневного голосования по Конституции
Многодневное голосование по поправкам в конституцию на фоне пандемии коронавируса оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:19
голосование по поправкам в конституцию
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коронавирусы
конституция рф
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, конституция рф, дмитрий песков, политика

В Кремле оценили оправданность многодневного голосования по Конституции

12:19 30.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Многодневное голосование по поправкам в конституцию на фоне пандемии коронавируса оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле видят, что в текущей ситуации растянуть голосование на несколько дней было оправданным решением. "Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это весьма оправданное было решение", - сказал Песков журналистам.
Он пояснил, что в Кремле видят, что такое решение позволяет избегать излишнего скопления людей на избирательных участках, местах голосования.
"По опыту минувших дней, когда это голосование проходит, можно, конечно, сказать, что это весьма эффективно", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 11:07Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП оценили оправданность многодневного голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
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