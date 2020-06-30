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В Кремле оценили оправданность многодневного голосования по Конституции
Многодневное голосование по поправкам в конституцию на фоне пандемии коронавируса оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:19
2020-06-30T12:19
голосование по поправкам в конституцию
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коронавирусы
конституция рф
дмитрий песков
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, конституция рф, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Многодневное голосование по поправкам в конституцию на фоне пандемии коронавируса
оправданы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
По его словам, в Кремле видят, что в текущей ситуации растянуть голосование на несколько дней было оправданным решением. "Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это весьма оправданное было решение", - сказал Песков журналистам.
Он пояснил, что в Кремле видят, что такое решение позволяет избегать излишнего скопления людей на избирательных участках, местах голосования.
"По опыту минувших дней, когда это голосование проходит, можно, конечно, сказать, что это весьма эффективно", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.