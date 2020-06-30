https://ria.ru/20200630/1573673178.html
Новое фармпроизводство откроют в Подмосковье
Проект высокотехнологичного фармацевтического производства реализуют на территории городского округа Долгопрудный Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:18
2020-06-30T12:18
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)