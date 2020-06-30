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Новости Подмосковья
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Новое фармпроизводство откроют в Подмосковье
Проект высокотехнологичного фармацевтического производства реализуют на территории городского округа Долгопрудный Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:18
новости подмосковья
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
московская область (подмосковье)

Новое фармпроизводство откроют в Подмосковье

12:18 30.06.2020
59
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Проект высокотехнологичного фармацевтического производства реализуют на территории городского округа Долгопрудный Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"Мининвест получил от компании "Гладбахфарм" запрос о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации своего инвестпроекта. Данная мера поддержки востребована среди инвесторов, которые получают возможность сократить объем начальных вложений и снизить стоимость выкупа земельного участка после завершения работ", - рассказала глава ведомства Наталья Егорова.
По ее словам в результате реализации проекта, в Долгопрудном будет создано 120 рабочих мест.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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