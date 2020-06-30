Новое фармпроизводство откроют в Подмосковье

"Мининвест получил от компании "Гладбахфарм" запрос о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации своего инвестпроекта. Данная мера поддержки востребована среди инвесторов, которые получают возможность сократить объем начальных вложений и снизить стоимость выкупа земельного участка после завершения работ", - рассказала глава ведомства Наталья Егорова.