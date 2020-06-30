https://ria.ru/20200630/1573673144.html
Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник в ряде регионов возведенные Минобороны РФ медицинские центры, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:18
2020-06-30T12:18
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200629/1573602881.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573468702_0:7:2934:1657_1400x0_80_0_0_fc8e46057e24b864b8d3d174b40b423e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, владимир путин, политика