Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов

По его словам, во второй половине дня президент будет работать в Кремле.

"В режиме видеоконференции он введет в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России", - рассказал Песков.

Песков напомнил, что по просьбе руководителей регионов президент давал поручение о срочном возведении этих медцентров. "И вот они уже готовы, их вводят в эксплуатацию", - добавил он.