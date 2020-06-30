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Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник в ряде регионов возведенные Минобороны РФ медицинские центры, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:18
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов

12:18 30.06.2020
16063
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет во вторник в ряде регионов возведенные Минобороны РФ медицинские центры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, во второй половине дня президент будет работать в Кремле.
"В режиме видеоконференции он введет в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России", - рассказал Песков.
Песков напомнил, что по просьбе руководителей регионов президент давал поручение о срочном возведении этих медцентров. "И вот они уже готовы, их вводят в эксплуатацию", - добавил он.
Строительство медцентра Минобороны
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2549602331
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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