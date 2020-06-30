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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:32
всероссийская перепись населения (2020)
павел малков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
всероссийская перепись населения (2020), павел малков, общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля

12:17 30.06.2020 (обновлено: 12:32 30.06.2020)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВ Крыму началась перепись населения
В Крыму началась перепись населения
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Провести с 1 по 30 апреля 2021 года всероссийскую перепись населения", - сообщается в документе.
Ранее глава Росстата Павел Малков сообщал РИА Новости, что всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Как отметил Малков, перепись планировалась в октябре 2020 года. В связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции было принято решение перенести ее на апрель 2021 года.
Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате: любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
Всероссийская перепись населения 2010 в республике Алтай
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Всероссийская перепись населения (2020)Павел МалковОбщество
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