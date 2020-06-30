Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате: любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.