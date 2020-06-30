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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573673550_0:65:3072:1792_1400x0_80_0_0_e0e319105898f7fbcb8ae95732200135.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, дмитрий песков, владимир путин, общество

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

12:16 30.06.2020 (обновлено: 13:43 30.06.2020)
595904
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу: да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. <...> Ориентировочно ближе к двум часам дня", — ответил он на вопрос журналистов.

Тему обращения Песков не уточнил.
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.
Обращение президента к россиянам: новые меры поддержки
25 июня, 15:53Распространение нового коронавируса
Обращение президента к россиянам: новые меры господдержки
86416630218711399
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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Шо, опять!? Он что, измором решил , повышения рейтинга добиться?
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