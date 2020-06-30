В Крыму туристов будут информировать о коронавирусе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Туристов, приезжающих в Крым, будут информировать о соблюдении мер безопасности в целях недопущения распространения Туристов, приезжающих в Крым, будут информировать о соблюдении мер безопасности в целях недопущения распространения коронавируса , сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

Остановившие работы с марта из-за пандемии коронавируса крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.

"Информирование каждого гостя о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования, о действии на территории республики режима повышенной готовности мы должны начинать с момента его прибывания в Крым и на протяжении всего времени отдыха", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Министр подчеркнул, что с понимаем относится к тому, что все истосковались по крымскому морю и солнцу, но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную и контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона для всего Крыма.

По его словам, объекты размещения продолжают давать обязательства о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора к приему туристов.

"На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований", - отметил министр.