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В Крыму туристов будут информировать о коронавирусе
Туристов, приезжающих в Крым, будут информировать о соблюдении мер безопасности в целях недопущения распространения коронавируса, сообщил министр курортов и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:12
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В Крыму туристов будут информировать о коронавирусе

12:11 30.06.2020 (обновлено: 12:12 30.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Туристов, приезжающих в Крым, будут информировать о соблюдении мер безопасности в целях недопущения распространения коронавируса, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Остановившие работы с марта из-за пандемии коронавируса крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.
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"Информирование каждого гостя о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования, о действии на территории республики режима повышенной готовности мы должны начинать с момента его прибывания в Крым и на протяжении всего времени отдыха", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Министр подчеркнул, что с понимаем относится к тому, что все истосковались по крымскому морю и солнцу, но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную и контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона для всего Крыма.
По его словам, объекты размещения продолжают давать обязательства о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора к приему туристов.
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"На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований", - отметил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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