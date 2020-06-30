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В Крыму туристов будут информировать о коронавирусе
Туристов, приезжающих в Крым, будут информировать о соблюдении мер безопасности в целях недопущения распространения коронавируса, сообщил министр курортов и... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:11
2020-06-30T12:12
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости.
Туристов, приезжающих в Крым, будут информировать о соблюдении мер безопасности в целях недопущения распространения коронавируса
, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко
.
Остановившие работы с марта из-за пандемии коронавируса крымские отели, пансионаты и санатории начали с 15 июня принимать туристов с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.
"Информирование каждого гостя о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования, о действии на территории республики режима повышенной готовности мы должны начинать с момента его прибывания в Крым и на протяжении всего времени отдыха", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Министр подчеркнул, что с понимаем относится к тому, что все истосковались по крымскому морю и солнцу, но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную и контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона для всего Крыма.
По его словам, объекты размещения продолжают давать обязательства о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора
к приему туристов.
"На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований", - отметил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.