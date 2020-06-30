Суд опубликует приговор Серебренникову после его вступления в силу

Ранее в картотеке дела появилась отметка, что публикация запрещена, но в суде объяснили это сбоем в системе. Обычно запрещены к публикации только приговоры по делам, рассмотренным в закрытом режиме, маркированным грифом "секретно", с участием несовершеннолетних и т.д.