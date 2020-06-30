Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200630/1573672213.html
Суд опубликует приговор Серебренникову после его вступления в силу
Мещанский суд Москвы опубликует приговор режиссеру Кириллу Серебренникову после его вступления в силу, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:12
культура
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
дело "седьмой студии"
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503429_0:41:1763:1033_1400x0_80_0_0_2d2d3b70d07f498007f05c3960f6da48.jpg
https://ria.ru/20200626/1573542329.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503429_0:41:1763:1033_1400x0_80_0_0_2d2d3b70d07f498007f05c3960f6da48.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503429_30:0:1578:1161_1400x0_80_0_0_42b848bb27a74413726009495155c224.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573503429_163:0:1324:1161_1400x0_80_0_0_0036047b49c3e1a671895bd2d258d8e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, дело "седьмой студии", москва, происшествия

Суд опубликует приговор Серебренникову после его вступления в силу

12:05 30.06.2020 (обновлено: 12:12 30.06.2020)
380
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы опубликует приговор режиссеру Кириллу Серебренникову после его вступления в силу, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в картотеке дела появилась отметка, что публикация запрещена, но в суде объяснили это сбоем в системе. Обычно запрещены к публикации только приговоры по делам, рассмотренным в закрытом режиме, маркированным грифом "секретно", с участием несовершеннолетних и т.д.
"По закону приговоры публикуются только после вступления в силу", - отметили в суде.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": условные сроки и штрафы получили Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин, Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом мужчин признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а Апфельбаум – в халатности при приеме документов на выплату, тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
26 июня, 23:06
Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок
010052
Обсудить 1
КультураСофья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияДело "Седьмой студии"МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Судебный молоток
Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
Зенитный ракетный комплекс С-400
Эксперт: Россия может применить санкции, если Турция продаст США С-400
Постер нового сезона мультсериала Смешарики
Продюсер "Смешариков" рассказала, в чем состоит уникальность мультфильма
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
В армию с начала года поступило 776 образцов вооружения
Певица Анита Цой
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В Евросоюзе пообещали ответить на высылку своего посла из Венесуэлы
Канализационный люк
Москвич отсудил у дорожников 550 тысяч рублей после ДТП на Рублевке
В Крыму началась перепись населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля
Первые грузовые поезда на Крымском мосту
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Дмитрий Крылов в Нидерландах
Дмитрий Крылов: "Чтобы понять страну, в ней нужно прожить хотя бы месяц"
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Александр Турчинов
Турчинов возглавил избирательный штаб партии Порошенко
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Новосибирске
Памфилова рассказала о явке на голосовании по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Жертвы Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
Лента новостейМолния