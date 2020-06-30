Суд опубликует приговор Серебренникову после его вступления в силу

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы опубликует приговор режиссеру Кириллу Серебренникову после его вступления в силу, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в картотеке дела появилась отметка, что публикация запрещена, но в суде объяснили это сбоем в системе. Обычно запрещены к публикации только приговоры по делам, рассмотренным в закрытом режиме, маркированным грифом "секретно", с участием несовершеннолетних и т.д.
"По закону приговоры публикуются только после вступления в силу", - отметили в суде.
Мещанский суд Москвы в пятницу огласил приговор по громкому делу "Седьмой студии": условные сроки и штрафы получили Серебренников, Алексей Малобродский и Юрий Итин, Софья Апфельбаум – только штраф в 100 тысяч рублей, но из-за истечения сроков платить его не нужно. При этом мужчин признали виновными в хищении без малого 129 миллионов рублей, а Апфельбаум – в халатности при приеме документов на выплату, тогда возглавляла департамент в Минкультуры.
26 июня, 23:06Юрист объяснил, почему Серебренникову дали условный срок