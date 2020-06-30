Эксперт: Россия может применить санкции, если Турция продаст США С-400

"Что касается этого конкретного договора, я не знаю его содержания, но думаю, что подобные вопросы там отрегулированы, потому что Россия уже сталкивалась с ситуацией, когда еще во времена Советского Союза мы поставляли своим союзникам по Организации Варшавского договора те или иные виды вооружений, например автоматы Калашникова, помогали им наладить производство, но иногда забывали включать ограничительные оговорки. В результате наши бывшие союзники — Болгария и ряд других стран — производили оружие, которое запатентовано в России, и без нашего согласия продавали его в различные страны, в том числе в зоне конфликтов, и оно применялось против нас. Я думаю, этот горький опыт учтен", — подчеркнул эксперт.