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Эксперт: Россия может применить санкции, если Турция продаст США С-400
Россия будет вправе применить санкции, если Турция примет предложение США о продаже зенитно-ракетных комплексов С-400, считает президент и член исполкома... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:53
россия
митч макконнелл
анатолий капустин
с-400 «триумф»
f-35
турция
сша
в мире
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, митч макконнелл, анатолий капустин, с-400 «триумф», f-35, турция, сша, в мире

Эксперт: Россия может применить санкции, если Турция продаст США С-400

12:02 30.06.2020 (обновлено: 16:53 30.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия будет вправе применить санкции, если Турция примет предложение США о продаже зенитно-ракетных комплексов С-400, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил разрешить противоречия между США и Турцией по российским ЗРК С-400, купив эти комплексы у Анкары, говорится в тексте предложенной поправки к оборонному бюджету США. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.
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"Это предложение в целом вписывается в облик "дяди Сэма" — это беспринципный деятель, который все может купить и продать. Предлагать можно все что угодно, другой разговор — как себя поведет Турция. Я думаю, что в их интересах не идти на поводу у такого рода предложений, потому что это, конечно, приведет к осложнению отношений между Россией и Турцией, вплоть до применения с нашей стороны каких-либо санкций", — сказал Капустин РИА Новости.

"Если кто-то нарушает международные обязательства, за это следует определенная ответственность, и Россия тогда использует эту возможность. Я думаю, это знают американцы и турки", — добавил он.
Эксперт напомнил, что военные контракты, как правило, носят закрытый и однократный характер, но запрет на реэкспорт там наверняка прописывается.
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"При заключении любых внешнеторговых контрактов всегда оговариваются определенные условия использования товара, который приобретает та или иная сторона. Там в обязательном порядке дается условие об ограничении использования на определенной территории, о неразглашении конфиденциальных вопросов или ноу-хау для подготовки персонала по использованию вооружения, а также возможны иные ограничения, связанные с передачей патентов и другой информации, сопровождающей сделку", — отметил он.

"Что касается этого конкретного договора, я не знаю его содержания, но думаю, что подобные вопросы там отрегулированы, потому что Россия уже сталкивалась с ситуацией, когда еще во времена Советского Союза мы поставляли своим союзникам по Организации Варшавского договора те или иные виды вооружений, например автоматы Калашникова, помогали им наладить производство, но иногда забывали включать ограничительные оговорки. В результате наши бывшие союзники — Болгария и ряд других стран — производили оружие, которое запатентовано в России, и без нашего согласия продавали его в различные страны, в том числе в зоне конфликтов, и оно применялось против нас. Я думаю, этот горький опыт учтен", — подчеркнул эксперт.

В предложении Тьюна никак не обсуждается вопрос, имеет ли Турция желание и право на перепродажу С-400 без разрешения России.
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
Вчера, 11:07Сказано в эфире
Мнение: в попытке "нейтрализовать" С-400 США готовы на любые ухищренияВ сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона. В эфире радио Sputnik эту идею прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Тьюн занимает должность координатора фракции республиканцев в сенате — второго по значимости после лидера парламентского большинства Митча Макконнелла. Однако это положение не гарантирует, что предложение Тьюна будет поддержано республиканцами.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.
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РоссияМитч МакконнеллАнатолий КапустинС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Некисло у товарищей бомбануло. Похоже опять придется закупаться помидорами на всякий случай.
30 июня, 12:16
un nu
7500010
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