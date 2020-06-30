Первый храм в Москве после снятия ограничений начнут строить в СВАО

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Строительство деревянной церкви в честь блаженной Ксении Петербургской начинается на северо-востоке Москвы, это первое начало строительства нового храма после снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом в столице, сообщила пресс-служба куратора программы храмостроительства, депутата Госдумы Владимира Ресина.

"Архиепископ Егорьевский Матфей, управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами, совершил молебен на начало строительства деревянного храма в честь блаженной Ксении Петербургской", - говорится в сообщении.

В совместном молебне приняли участие, помимо Ресина, герой России, космонавт Елена Серова, префект Северо-Восточного административного округа Москвы Алексей Беляев, ответственный за реализацию программы строительства православных храмов на северо-востоке Москвы священник Владислав Мишин, прихожане и местные жители.

Деревянный храм на 120 прихожан будет площадью 80 квадратных метров. Необходимые материалы пожертвованы приходом благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском, там уже возведен и освящен основной храмовый комплекс.

"Этот деревянный храм простоит лет пять, пока будет возводиться храмовый комплекс с просветительским центром в шаговой доступности от строящихся рядом жилых районов. Причём большой храм будет построен раньше, чем все жилые дома на этой территории, с которой граничат сразу четыре района: Останкинский, Свиблово, Отрадное и Марфино", - сказал Ресин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он добавил, что в развивающихся, спальных районах запрос прихожан на строительство церквей очень велик.

По информации пресс-службы Ресина, на территории СВАО сейчас находятся 25 действующих храмов. "На каждый из них приходится в среднем свыше 56 тысяч жителей округа. В СВАО Москвы живут 1,4 миллиона москвичей, но даже с учетом нового строительства, в ближайшие два-три года на один храм получится около 30-40 тысяч прихожан", - отмечается в пресс-релизе.