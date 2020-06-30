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В Подмосковье детские сады возобновят работу с 6 июля
Все детские сады в Подмосковье откроются с понедельника 6 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:56
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В Подмосковье детские сады возобновят работу с 6 июля

11:56 30.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Все детские сады в Подмосковье откроются с понедельника 6 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"У нас огромный запрос на детские сады, открытие детских садов. Родители работают и, конечно, очень ждали, просили, требовали как можно быстрее открыть детские сады. Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно, поэтому после анализа с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и с понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или не взяли пока еще отпуск", - рассказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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