Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573671735.html
Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:07
александр лукашенко
ржев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1400x0_80_0_0_da419e0ab218902645db214de5e35da3.jpg
https://ria.ru/20200630/1573656276.html
ржев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1400x0_80_0_0_da419e0ab218902645db214de5e35da3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_141:0:2413:1704_1400x0_80_0_0_0abe86d0e059f65f0d3ef7b5bd4a5daf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_425:0:2129:1704_1400x0_80_0_0_5fcadb4da35a02f39d11561b5bf2513b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, ржев, в мире

Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом

13:07 30.06.2020
2689
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, передает во вторник официальный интернет-портал президента Белоруссии.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава белорусского государства вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Путин пригласил Лукашенко на церемонию 24 июня в день проведения в Москве парада Победы. Спустя пару дней президент Белоруссии подтвердил, что планирует побывать на открытии мемориала и в рамках этого визита провести переговоры с Путиным. По словам белорусского лидера, он рассчитывает обсудить с президентом России "некоторые вопросы дальнейшего сотрудничества".
Мемориал был готов в апреле нынешнего года, но его торжественное открытие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области накануне открытия
Вчера, 03:27
Историк рассказал о значении Ржевской битвы
Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной автомобильной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.
Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.
2310105
Обсудить 0
Александр ЛукашенкоРжевВ мире
Рекомендуем
Ачастники акции протеста в Минске
В Минске отметили попытки расколоть белорусское общество
Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области накануне открытия
Историк рассказал о значении Ржевской битвы
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Председатель КНР Си Цзиньпин
Закон о защите нацбезопасности Гонконга вступает в силу 30 июня
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Черногория открыла еще одну главу переговорного досье по вступлению в ЕС
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге более 24 тысяч человек заразились коронавирусом
Призывник перед отправкой на службу в Президентский полк у сборного пункта Краснодарского края
Правительство поручило повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам"
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Эксперты оценили возможность продления пляжного сезона в России
Анастасия Волочкова
Водитель Волочковой просит рассмотреть в Москве дело о поездке в Дивеево
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Узбекистан возобновит встречи по вступлению в ВТО
Полевой мобильный госпиталь в поселке Еруда Северо-Енисейского района для работников золотодобывающей компании Полюс
В Красноярском крае ликвидировали вспышку COVID на предприятии "Полюса"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Жертвы Харви Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
Лента новостейМолния