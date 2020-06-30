Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава белорусского государства вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату", - говорится в сообщении.