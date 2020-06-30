Лукашенко вылетел в Россию для участия в открытии мемориала под Ржевом

МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где примет участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, передает во вторник официальный интернет-портал президента Белоруссии.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Глава белорусского государства вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Путин пригласил Лукашенко на церемонию 24 июня в день проведения в Москве парада Победы. Спустя пару дней президент Белоруссии подтвердил, что планирует побывать на открытии мемориала и в рамках этого визита провести переговоры с Путиным. По словам белорусского лидера, он рассчитывает обсудить с президентом России "некоторые вопросы дальнейшего сотрудничества".
Мемориал был готов в апреле нынешнего года, но его торжественное открытие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной автомобильной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.
Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.