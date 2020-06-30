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В Армении число случаев COVID-19 достигло 25 542
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 415 и достигло 25 542, еще 10 человек скончались, сообщается во вторник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 достигло 25 542

11:54 30.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 415 и достигло 25 542, еще 10 человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В понедельник власти республики сообщали о 25 127 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 433 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 25 542 случая коронавируса. Вылечились 14 048 пациентов. Скончались 443 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 904 пациента, проведены 111 844 теста.
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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