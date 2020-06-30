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Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:05
крымский мост
евгений дитрих
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
европа
севастополь
краснодарский край
общество
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Этот поезд возит щебень со времен открытия пассажирского движения! Даешь товарняки!))
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Красота!!! Огромное спасибо строителям за работу!
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6
европа
севастополь
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353
60
Первые грузовые поезда на Крымском мосту
Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту. В церемонии открытия железнодорожного сообщения участвуют главы Крыма и Севастополя и федеральный министр транспорта. Видео РИА Новости.
2020-06-30T11:56
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крымский мост, евгений дитрих, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), европа, севастополь, краснодарский край, общество

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

11:56 30.06.2020 (обновлено: 18:05 30.06.2020)
43035
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео.
На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
Ранее состоялась церемония открытия движения грузовых поездов по Крымскому мосту. В ней приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, а также глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. По транспортному переходу проследовали два первых состава.
По словам Аксенова, открытие движения станет важным вкладом в развитие экономики региона.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе. Его длина составляет 19 километров. Пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту открыли в декабре прошлого года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23599417457
Обсудить 6
Крымский мостЕвгений ДитрихМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)ЕвропаСевастопольКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Этот поезд возит щебень со времен открытия пассажирского движения! Даешь товарняки!))
30 июня, 18:16
Рома М
12800019
Красота!!! Огромное спасибо строителям за работу!
30 июня, 12:07
ОИОлег Инкогнито
10320001
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