https://ria.ru/20200630/1573671450.html
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:56
2020-06-30T18:05
крымский мост
евгений дитрих
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
европа
севастополь
краснодарский край
общество
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https://ria.ru/20191223/1562634385.html
Рома М
Этот поезд возит щебень со времен открытия пассажирского движения! Даешь товарняки!))
138
Олег Инкогнито
Красота!!! Огромное спасибо строителям за работу!
106
6
европа
севастополь
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Первые грузовые поезда на Крымском мосту
Первые грузовые поезда пошли по Крымскому мосту. В церемонии открытия железнодорожного сообщения участвуют главы Крыма и Севастополя и федеральный министр транспорта. Видео РИА Новости.
2020-06-30T11:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, евгений дитрих, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), европа, севастополь, краснодарский край, общество