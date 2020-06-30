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Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из "Людей Икс"
Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:55
2020-06-30T14:55
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
райан рейнольдс (актер)
marvel comics
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хью джекман
холли берри
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, райан рейнольдс (актер), marvel comics, джеймс макэвой, хью джекман, холли берри
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости
. Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает
gamesradar.
"Тук-тук, – говорит подключившийся к трансляции Рейнольдс. – Вау! Как тут много звезд".
"Райан, мы с актерами просто вспоминали фильм, в котором все были вместе", – раздраженно ответил Хью Джекман (Росомаха), намекая на то, что ему не мешало бы выйти из чата.
Но Рейнольдс, якобы ничего не понимая, продолжил: "Я слышу тебя. Мне тоже нравится этот фильм". Спустя несколько секунд молчания, видеовстречу покинул Иэн Маккеллен (Магнето).
Остальные участники трансляции – Фамке Янссен, Холли Берри, Софи Тернер, Джеймс Макэвой и Патрик Стюарт вскоре последовали его примеру. Некоторые успели придумать отговорки.
"Вспомнила, у меня сейчас чат по Джеймсу Бонду", – заявила Янссен, исполнительница роли Джин Грей. "Боже, мне тоже!" – присоединилась к ней Берри (Шторм).
Ролик заканчивается тем, что Рейнольдс и Джекман остаются один на один. В течение некоторого времени между актерами была шуточная вражда в Сети. Видимо, она продолжается до сих пор.
Актеры из "Людей Икс" встретились вместе, чтобы собрать средства и передать их организации Global goal: unite for our future, которая помогает тем, кто борется с пандемией коронавируса.