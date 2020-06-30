Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из "Людей Икс"

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), . Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar.

"Тук-тук, – говорит подключившийся к трансляции Рейнольдс. – Вау! Как тут много звезд".

"Райан, мы с актерами просто вспоминали фильм, в котором все были вместе", – раздраженно ответил Хью Джекман (Росомаха), намекая на то, что ему не мешало бы выйти из чата.

Но Рейнольдс, якобы ничего не понимая, продолжил: "Я слышу тебя. Мне тоже нравится этот фильм". Спустя несколько секунд молчания, видеовстречу покинул Иэн Маккеллен (Магнето).

Остальные участники трансляции – Фамке Янссен, Холли Берри, Софи Тернер, Джеймс Макэвой и Патрик Стюарт вскоре последовали его примеру. Некоторые успели придумать отговорки.

"Вспомнила, у меня сейчас чат по Джеймсу Бонду", – заявила Янссен, исполнительница роли Джин Грей. "Боже, мне тоже!" – присоединилась к ней Берри (Шторм).

Ролик заканчивается тем, что Рейнольдс и Джекман остаются один на один. В течение некоторого времени между актерами была шуточная вражда в Сети. Видимо, она продолжается до сих пор.