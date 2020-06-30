https://ria.ru/20200630/1573671387.html
Роструд назвал число безработных в России
Число безработных в России составляет 2,7 миллиона человек, заявил замруководителя Роструда Денис Васильев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:51
2020-06-30T11:51
антон котяков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество