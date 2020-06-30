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Роструд назвал число безработных в России
Число безработных в России составляет 2,7 миллиона человек, заявил замруководителя Роструда Денис Васильев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:51
антон котяков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Роструд назвал число безработных в России

11:51 30.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Центр занятости населения. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число безработных в России составляет 2,7 миллиона человек, заявил замруководителя Роструда Денис Васильев.
Как сообщал ранее глава Минтруда Антон Котяков, в марте официально зарегистрированных безработных в России было около 700 тысяч, к 1 июня эта цифра возросла до 2,09 миллиона, а к середине июня - до 2,424 миллиона человек.
"Сейчас у нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже насчитывает 2 миллиона 700 тысяч человек ", - сказал Васильев на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее".
Он уточнил, что это почти на 2 миллиона больше, чем годом ранее, а число вакансий в службе занятости в два раза меньше, чем эта цифра.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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002569
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