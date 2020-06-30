https://ria.ru/20200630/1573671340.html
Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу
Режиссер Александр Боголюбов попал в московскую больницу, сообщил РИА Новости его сын, известный телеведущий Оскар Кучера. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:55
2020-06-30T13:37
культура
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Боголюбов попал в московскую больницу, сообщил РИА Новости его сын, известный телеведущий Оскар Кучера.
"Все нормально, все будет хорошо", — добавил он.
По данным РЕН ТВ
, у режиссера обострилась хроническая болезнь. Кроме того, у него подозревали пневмонию, но этот диагноз не подтвердился.
Боголюбов известен игровыми и кукольными фильмами, среди которых "Батальоны просят огня", "Приключения Незнайки" и "Волшебник Изумрудного города".