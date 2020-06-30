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Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу
Режиссер Александр Боголюбов попал в московскую больницу, сообщил РИА Новости его сын, известный телеведущий Оскар Кучера. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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353
60
москва

Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу

11:55 30.06.2020 (обновлено: 13:37 30.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Режиссер Александр Боголюбов попал в московскую больницу, сообщил РИА Новости его сын, известный телеведущий Оскар Кучера.
"Все нормально, все будет хорошо", — добавил он.
По данным РЕН ТВ, у режиссера обострилась хроническая болезнь. Кроме того, у него подозревали пневмонию, но этот диагноз не подтвердился.
Боголюбов известен игровыми и кукольными фильмами, среди которых "Батальоны просят огня", "Приключения Незнайки" и "Волшебник Изумрудного города".
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