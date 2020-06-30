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Парламент Армении отменил референдум по конституционным реформам
Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник отменил референдум по конституционным реформам, за принятие решения проголосовал 81 депутат из 132,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:50
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353
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грайр товмасян, арпине ованнисян, армения, в мире

Парламент Армении отменил референдум по конституционным реформам

11:50 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕреван
Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник отменил референдум по конституционным реформам, за принятие решения проголосовал 81 депутат из 132, передает корреспондент РИА Новости.
Пятого апреля в Армении планировался референдум по внесению изменений в Основной закон, предусматривающих прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы конституции в 2015 году. Под планируемые изменения не попали только двое из девяти судей КС. Остальные семеро, в том числе председатель Грайр Товмасян, стали членами КС в соответствии с положениями Основного закона в редакции 1995 и 2005 годов. Проект был разработан правящей фракцией "Мой шаг". Референдум был отложен в связи с введенным в стране из-за коронавируса чрезвычайным положением. В начале июня был принят закон, разрешающий парламенту отменять референдум по внесению изменений в конституцию.
"Решение Национального собрания (парламента) о вынесении на референдум поправок в конституцию признано утратившим силу", - заявил по итогам голосования спикер парламента Арарат Мирзоян.
Вместо референдума законодатели приняли 25 июня разработанный правящей фракцией "Мой шаг" проект изменений в конституцию, предусматривающий прекращение полномочий главы Конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставки судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет. Таким образом, согласно поправкам, глава КС Товмасян смещается с должности, а полномочия трех судей прекращаются. Бывший вице-спикер парламента, экс-глава минюста Арпине Ованнисян заявила, что власти не могут увольнять судей Конституционного суда, пока не внесены изменения в соответствующую статью закона.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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