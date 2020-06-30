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Москвич отсудил у дорожников 550 тысяч рублей после ДТП на Рублевке
Москвич отсудил у ГБУ "Автомобильные дороги" более 500 тысяч рублей за серьезную аварию, в которую он попал из-за открывшегося на проезжей части... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:50
автомобильные дороги
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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автомобильные дороги, москва, происшествия

Москвич отсудил у дорожников 550 тысяч рублей после ДТП на Рублевке

11:50 30.06.2020
426
© Flickr / mylisaКанализационный люк
Канализационный люк
© Flickr / mylisa
Канализационный люк. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москвич отсудил у ГБУ "Автомобильные дороги" более 500 тысяч рублей за серьезную аварию, в которую он попал из-за открывшегося на проезжей части канализационного люка, хотя требовал в 20 раз больше, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда Москвы.
Как установил суд, на дублёре Рублевского шоссе в Москве заявитель за рулем Mercedes столкнулся с внезапно открывшимся канализационным люком, из-за чего автомобиль выбросило с проезжей части. Машина ударилась об опору надземного пешеходного перехода и загорелась. В результате инцидента здоровью истца был причинен тяжкий вред, впоследствии ему установили инвалидность.
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Обследование места ДТП показало, что обечайка люка имела трещину и была плохо закреплена, по этой причине крышка люка держалась неплотно. Таким образом, ответственность за произошедший инцидент легла на дорожников, а водитель решил обратиться в суд за компенсацией морального вреда и вреда здоровью.
"Бутырский районный суд города Москвы частично удовлетворил исковые требования автомобилиста и постановил взыскать с ответчика ГБУ "Автомобильные дороги" в счет возмещения вреда здоровью 152 381,50 рубля, в счет компенсации морального вреда - 400 000 рублей", - рассказали в суде. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным и обоснованным.
Изначально заявитель просил суд взыскать с дорожников куда более серьезные суммы – 9 миллионов рублей за понесенный моральный вред, почти 1,3 миллиона рублей на лечение и аренду автомобиля с водителем. Будет ли он обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях, не уточняется.
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